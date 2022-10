Pietracuta Calcio alla caccia di punti salvezza, al Bindi c'è il Futball Cava Ronco

Sport

Pietracuta di San Leo

| 15:32 - 14 Ottobre 2022

Gianni Fratti.



Un punto dolce-amaro domenica scorsa (9 ottobre) per il Pietracuta, che si è fatto rimontare due reti dal Sanpaimola, formazione che però viaggia a quota 15 punti, assieme a Russi e Castenaso; meglio hanno fatto solo la Savignanese con 16 e la capolista San Marino, 21. La prestazione dei ragazzi di Fregnani è stata comunque buona, in linea con quanto mostrato ad inizio stagione, a parte nella gara casalinga con il Diegaro, il match meno brillante. C'è fiducia che nelle prossime gare possa arrivare qualche punto in più: attualmente il Pietracuta è in piena zona playout, con 5 punti conquistati nelle quattro trasferte giocate finora. In casa il Pietracuta è ancora a secco di punti: tre sconfitte contro San Marino, Castenaso e Diegaro. Domenica prossima (16 ottobre) al Bindi arriva il Futball Cava Ronco, che in questo momento ha un rassicurante +4 sui playout: il giocatore di spicco è l'ex Rimini Mirco Spighi, classe 1990, 7 apparizioni in B con la Spal e tantissime presenze in C. In attacco c'è un giocatore di grande esperienza, Aleksander Grazhdani, 3 reti, così come Erik Stucchi. Nel Pietracuta sono 5 le reti messe a segno da Gianni Fratti, meglio di lui ha fatto solo Nanetti del Castenaso con 7 marcature. Domenica scorsa l'esperto bomber rossoblu ha segnato il gol del momentaneo 2-0 con uno splendido destro da fuori area, dopo essersi liberato con una delle sue finte che in passato hanno fatto venire il mal di testa a più di un difensore di Promozione.



"Dobbiamo migliorare la produzione offensiva", evidenzia il ds Sandro Conti: non possono bastare i gol di Fratti per portare a casa la salvezza in un campionato che "è un altro pianeta rispetto alla Promozione: le squadre hanno una grande organizzazione tattica, sono preparatissime dal punto di vista fisico". In più, evidenzia Conti, "ci confrontiamo con città di 20.000 o 30.000 abitanti, realtà molto importanti". A Pietracuta si sta lavorando con intensità negli allenamenti per curare i dettagli e quelle "piccole cose", citando il ds Conti, che hanno impedito alla squadra di aumentare i giri del motore. E a proposito di..benzina, servirà anche il tifo caloroso del pubblico domenica prossima nella gara casalinga con il Futball Cava Ronco, per sfatare il tabù Bindi: come nella stagione 2015-2016 di Prima Categoria, la prima di Fregnani in panchina, quando il Pietracuta perse le prime cinque partite davanti al proprio pubblico. A fine stagione fu settimo posto, in quella successiva arrivò la Promozione.