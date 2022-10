Gruppo Focchi protagonista a Manchester, in un lussuoso complesso residenziale

Attualità

Rimini

14 Ottobre 2022



A Manchester il Gruppo italiano Focchi partecipa alla nascita di un nuovo complesso di co-living altamente sostenibile con 2.224 posti letto e un parco verde pubblico di quasi un ettaro, vicino al centro della città, in First Street.



Il co-living è la nuova tendenza di affittare appartamenti condivisi che mette insieme persone dai background diversi e le incoraggia a interagire e a fare rete, dando così vita a nuove comunità interconnesse e caratterizzate da una privacy tipica di uno spazio personale e, insieme, dal comfort e dai servizi di un hotel.



Il nuovo complesso comprende quattro edifici, con altezze che variano tra 10 e 45 piani, dove si trovano 11 diversi tipi di alloggio: dai tradizionali appartamenti con 1 e 2 camere da letto ai monolocali salvaspazio di 18 m2 con bagno privato.



L’involucro degli edifici, a cura del Gruppo Focchi, è estremamente elegante e moderno ed è progettato con un sistema di facciate continue vetrate (cellule a silicone strutturale con vetro camera a controllo solare, vetro camera serigrafato e smaltato e apertura vetrata ad anta interna con lamiera di alluminio microforata) e facciate con rivestimento in terracotta al piano terra. Mentre una serigrafia orizzontale accentua la forma a gradini di tre edifici, contrastando con il pattern della serigrafia verticale della torre, l’edificio più alto, enfatizzandone la forma slanciata.



«Flessibilità e multifunzionalità sono le parole chiave che caratterizzano il vivere moderno», afferma Maurizio Focchi, presidente del Gruppo Focchi e nuovo cavaliere del lavoro 2022, che aggiunge: «L’evoluzione della Retail Experience evidenzia nuovi bisogni dell’abitare con soluzioni personalizzate all’insegna della sostenibilità e del benessere. Gli edifici si evolvono, diventando sempre più confortevoli e tecnologici, progettati per accompagnare la trasformazione degli spazi che abiteremo».



Il complesso offre inoltre un nuovo spazio verde di 9.900 m2, dei quali 5.800 m2 saranno disponibili come area pubblica per tutta la comunità e ospiterà un grande centro benessere e attività commerciali. Inoltre, i residenti avranno l’uso esclusivo di aree di co-working, cucina, sale da pranzo private e in comune, terrazze paesaggistiche e aree di esercizio per cani. Nella parte superiore della torre è previsto un ampio spazio per la ristorazione e i servizi sociali prenotabili da parte dei residenti, con vista panoramica sulla città.