Volley C femminile, il Retina Cattolica passa a Forlì in rimonta: 1-3

Cattolica

| 14:42 - 14 Ottobre 2022

Il Retina Cattolica esulta a fine partita.



Ancora una vittoria per il Retina Cattolica Volley, che bissa il successo dell'esordio, strappando tre punti in casa della Libertas Volley Forlì con il risultato di 3-1.

Commenta l'allenatrice Alessandra Albani: "Partenza diesel, le giovani ragazze del Forlì hanno dominato in battuta e la nostra ricezione ha subito le conseguenze sia nel primo set, perdendolo a 22 sia nel secondo fino ad arrivare sotto 21-24. Ma un cambio indovinato in sostituzione della Giorgi, di Lucia Celetti (1 punto in attacco e 3 ace) ha fatto ribaltare il risultato andando a vincere 28-26. Le ragazze hanno preso coraggio e sono partite col giusto atteggiamento in campo vincendo i successivi set a 17 e a 22, ma con un finale in rimonta da parte delle avversarie e al cardiopalma, conclusosi con inaspettato pallonetto di Elisa Fabbri. Ringrazio tutte le ragazze per l'impegno dimostrato".



Retina Cattolica Volley: Michelle Caputo 6, Sara Giorgi 10, Elisa Fabbri 16, Sofia Zuccarini 12, Gloria Magi 8, Francesca Fanelli 14, Lucia Celetti 4, Sofia Bigucci (L). Allenatori: Alessandra Albani, Alessandro Camillini.