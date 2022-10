Calcio Promozione, il Sant'Ermete cerca il rilancio: ospita il Meldola

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:02 - 14 Ottobre 2022

Da sinistra il presidenre Martino e mister Mancini.

Il S. Ermete torna a giocare allo “Stadium” Dopo il provvisorio spostamento nella vicina Spadarolo causa il Memorial Magni, i verdi ritroveranno lo stadio amico. In questa stagione, al momento, gli unici punti e il primo successo in stagione è arrivato proprio dinanzi al pubblico locale contro il Granata. Da quel momento occorre ripartire. La trasferta insidiosa di San Piero in Bagno si è dimostrata tortuosa anche in campo: 3-1 il finale. Il S. Ermete era riuscito a rientrare parzialmente in gioco, trovando la marcatura con Brighi, al primo centro in stagione. Altri errori di squadra hanno permesso ai bianconeri di trovare la rete della sicurezza e di archiviare la gara.



LA CONVINZIONE. Dentro l’ambiente c’è consapevolezza del momento di difficoltà attraversato dalla squadra, dettato da cause comuni appartenenti al poco tempo per trovare il feeling necessario. La squadra ha bisogno di lavorare per uscire fuori dal tunnel, anche se il tempo scorre velocemente. Le individualità in rosa ci sono, ma non bastano per sollevarsi da una situazione difficile, occorre che il collettivo prevalga sul determinato singolo e questo Mancini e company lo sanno perfettamente.



L’AVVERSARIO. Nell’ultima gara il Meldola ha accarezzato il sogno vittoria per lungo tempo pe poi essere raggiunta e beffata nel finale dalla Stella. In classifica le due formazioni sono separate da un solo punto. Due i punti dei giallorossi contro i tre raccolti dai verdi. Meldola che rispetto al S. Ermete è ancora alla ricerca del primo hurrà in stagione. Gli ospiti hanno mosso la classifica sia a domicilio sia in esterna raccogliendo un punto per parte, al contrario i verdi non hanno ancora raccolto punti lontano dal terreno amico. Torconca e Misano hanno portato due pareggi a reti bianche, gol che però è arrivato contro le altre compagini affrontate: Due Emme, Cervia e Stella.



DIREZIONE DI GARA. La gara sarà arbitrata da Lorenzo Arrigoni della sezione di Ravenna coadiuvato da Leonardo Fornabaio e Christian Ballardini della stessa sezione.