Il nuovo presidente della Provincia di Rimini sarà votato il 24 novembre

| 13:19 - 14 Ottobre 2022

Riziero Santi, presidente uscente della Provincia di Rimini.



Giovedì 24 novembre verrà votato dai sindaci della Provincia il nuovo presidente. Riziero Santi, presidente uscente, non si ricandiderà, essendo in scadenza di mandato a Gemmano: si possono candidare solo i sindaci con mandato a scadenza oltre i 18 mesi. Santi ha firmato il decreto per indire le elezioni, ma sui social ha espresso perplessità per una "legge assurda - spiega - che sdoppia le scadenze elettorali tra consiglio, che dura 2 anni, e presidente, che rimane in carica 4 anni". Santi ha spiegato di aver scelto novembre come data per le elezioni e non gennaio 2023, come altri presidenti di Provincia in Regione, per permettere di candidarsi ai sindaci che andranno al voto nel 2024, senza limitare "democrazia e partecipazione".