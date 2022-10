Novafeltria, arrivano i razionamenti contro il caro energia

Attualità

Novafeltria

| 12:33 - 14 Ottobre 2022

I lampioni di via Cesare Battisti, a Novafeltria, rimarranno sempre accesi di notte essendo a led.



Da lunedì 17 ottobre partono i razionamenti, contro i rincari energetici, nel comune di Novafeltria. A fine settembre la giunta comunale ha approvato apposita delibera per lo spegnimento alternato dei punti luce dell'illuminazione pubblica di tutto il territorio comunale, fatta eccezione per quelli recentemente installati e alimentati a led, nonché per i lampioni che insistono sulla strada Marecchiese. "Tale iniziativa ci consentirà di garantire i servizi di riscaldamento nei plessi scolastici, affinché gli studfenti, gli insegnanti e il personale scolastico non debbano rinunciare al comfort di un ambiente adeguatamente riscaldato", spiega l'amministrazione comunale, che ha quantificato gli aumenti dei costi energetici in un + 123% rispetto a un anno fa.