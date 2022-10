Anche Rimini partecipa alla ‘Giornata nazionale del Jazz’, concerto all’ex Astoria

Eventi

Dall' 8 al 15 ottobre seconda edizione dell'Itaclub Jazz Festival, la rassegna ideata dall'Associazione Nazionale di Jazz Club che coinvolge alcuni dei più importanti club italiani attivi sul territorio nazionale, mettendo in programma oltre 30 eventi che si concluderanno sabato 15 ottobre in occasione della Giornata Nazionale dei Jazz Club.

Un festival diffuso in maniera capillare su tutto il territorio nazionale che ambisce a diventare un punto di riferimento nel panorama jazzistico italiano ed è, allo stesso tempo, anche un simbolico punto di partenza per l'apertura della stagione musicale all'interno dei jazz club, luoghi dove la musica di qualità aggrega e consolida passioni e conoscenze.



Rimini jazz club partecipa al festival con un concerto e jam session il 15 ottobre in occasione della Giornata Nazionale dei Jazz Club e che esprime un desiderio condiviso da tutti i suoi associati



Sabato 15 ottobre 2022 ore 21.00 - Ex Cinema Astoria di Rimini Rimini Jazz Club All Stars Jam session Special Guest Carlo Atti – sax, Mauro Mussoni contrabbasso, Andrea Grillini batteria.



Carlo Atti, uno dei migliori sassofonisti europei e dei più autentici della scena jazz italiana dell’ultimo trentennio, nella sua carriera si è confrontato con leggende del jazz internazionale.

Carlo Atti assieme a Mauro Mussoni al contrabbasso e Andrea Grillini alla batteria guiderà questa jam session basata sull’interplay, sulla rivisitazione del repertorio tradizionale di standards jazz,



Capienza limitata per prenotazione contattare riminijazzclub@gmail.com oppure 340/2855173 per fare richiesta di adesione.

Evento incluso nel progetto partecipativo Ritorno all’Astoria del Comune di Rimini, coordinato dall'associazione Il Palloncino Rosso.