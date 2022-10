Baseball, a Villa Verucchio il memorial Bernabè seconda edizione

Sport

Rimini

| 09:39 - 14 Ottobre 2022

La prima edizione del memorial.

Domenica 16 ottobre si giocherà sul campo comunale da softball di Villa Verucchio il 2° Memorial Trofeo Defender “Andrea Bernabè – Il Rude” per ricordare l’arbitro Andrea Bernabè “il Rude”, prematuramente scomparso nel 2018.



L’anno scorso la Coppa Defender se l’era aggiudicata il Dream Team Rimini che quest’anno dovrà difenderla dall’ attacco delle altre formazioni partecipanti: Barbagianni, Queens Rimini Baseball, Tigers San Marino e Umpire Team



Gli incontri inizieranno di buon mattino, sicuramente con la rugiada della nottata che bagnerà l’erba dell’outfield.



Play ball alle 8:30 tra i Barbagianni e i Queens Rimini Baseball e a seguire tutte gli altri incontri che andranno a stilare la classifica finale in base alla quale poi le prime 2 formazioni andranno a giocarsi la coppa.



La formula del torneo prevede 6 inning oppure 50 minuti di gioco e si parte già con 1 ball ed 1 strike.



I volontari della Valmarecchia Baseball & Softball sono al lavoro perché tutto proceda nel migliore dei modi.



Questo il calendario:



Gara 01 08:30 - 09:20 Barbagianni vs Queens Baseball Rimini

Gara 02 09:25 - 10:15 Drink Team vs Tigers

Gara 03 10:20 - 11:10 Umpire Team vs Queens Baseball Rimini

Gara 04 11:15 - 12:05 Barbagianni vs Drink Team

Gara 05 12:10 - 13:00 Tigers vs Umpire Team

Gara 06 13:05 - 13:55 Queens Baseball Rimini vs Drink Team

Gara 07 14:00 - 14:50 Tigers vs Barbagianni

Gara 08 14:55 - 15:45 Umpire Team vs Barbagianni

Gara 09 15:50 - 16:40 Queens Baseball Rimini vs Tigers

Gara 10 16:45 - 17:35 Drink Team vs Umpire team

Gara 11 18:00 finale 1° - 2° posto