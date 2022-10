Festa del Patrono a Rimini, celebrazioni e tombola di San Gaudenzo

Eventi

Rimini

| 09:13 - 14 Ottobre 2022

Il Duomo di Rimini.

Venerdì 14 ottobre Rimini celebra la solennità del patrono della città e della diocesi, san Gaudenzo, vescovo e martire. La festa segna inoltre l’inizio ufficiale del nuovo anno pastorale.

Alle 1030 nella chiesa dedicata al patrono in piazza Mazzini si celebrerà una messa.

Alle 16.30 in Sala San Gaudenzo, presso la Curia vescovile, tradizionale incontro del Vescovo con le autorità civili e militari cittadine. In Duomo alle 17.30 Mons. Lambiasi presiederà la celebrazione eucaristica.

In occasione della festa del Santo Patrono, torna la consueta Tombola di San Gaudenzo che raccoglie la cittadinanza in Piazza Cavour per un momento di festa e di beneficenza. L'appuntamento è dalle 14.30 con estrazione cartelle dalle 16.15. Il ricavato della vendita delle cartelle per la tombola sarà, infatti, devoluto per un progetto benefico della Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Rimini. Sarà presente la Banda Città di Rimini. Per tutto il pomeriggio in piazza Cavour ci sarano le attività di Croce Rossa e animazione per bambini.