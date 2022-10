Calcio dilettanti: allenatori esonerati, cambiano le regole

Sport

| 01:18 - 14 Ottobre 2022

Novità nel calcio dilettantistico. Gli allenatori esonerati prima del 30 novembre 2022 potranno tornare ad allenare in un’altra società, a patto che quest’ultima giochi in un girone o in un campionato differente da quella che in precedenza li ha sollevati dall’incarico.



La nota ufficiale

L’Allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 Novembre 2022 da una Società associata alla L.N.D. o da Società di puro settore avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società nel corso ella stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un girone diverso o ad un Campionato diverso da quello in cui partecipava la Società che ha esonerato il tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati dalla conduzione di squadre partecipanti all’attività giovanile di base.