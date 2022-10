Calcio Ecc: Pietracuta, quarto k.o. su quattro in casa. Sorride il Futball Cava Ronco (2-4)

Sport

Pietracuta di San Leo

| 18:59 - 16 Ottobre 2022

Pietracuta - Futball Cava Ronco 2-4



PIETRACUTA: Amici, Fabbri Fe. (20’ st Contadini), Stavola, Fabbri Fi., Lessi, Giacobbi, Faeti (13’ st Bellavista), Zannoni (20’ st Tosi), Fratti (35’ st Fabbri Fr.), Tomassini (30’ st Gregori), Evaristi. A disp. Cervellini, Giannini, Masini, Pavani. All Fregnani.

FCR: Carroli, Melandri, Poggi, Rabiti, Fantinelli, Del Vecchio (27’ st Ravaioli), Sango, Fornaciari, Grazhdani, Stucchi (41’ st Parlanti), Martoni. A disp. Alpi, Bastianelli, Bellavista, Pascucci, Samore, Corzani, Yoada. All. Candeloro.



ARBITRO: Andreoli di Bologna.

RETI: 9’ pt Tomassini, 24’ pt e 42’ pt Grazhdani, 17’ st e 31’ st Stucchi, 36’ st Fabbri Fi.

AMMONITI: Fabbri Fe., Fratti, Tomassini, Rabiti, Stucchi.

NOTE: prima della partita è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Lamberto Fabbri, padre del giocatore del Pietracuta Francesco Fabbri, scomparso domenica scorsa.



PIETRACUTA Questione di centimetri. Quelli che hanno permesso in particolare ai giocatori offensivi della formazione forlivese di segnare di testa i primi tre gol biancorossi, indirizzando una gara sostanzialmente equilibrata su binari a loro favorevoli. Il Pietracuta al contrario nei momenti topici della partita ha fallito alcune conclusioni ravvicinate che potevano cambiarne decisamente le sorti. L’inizio è subito ricco di occasioni, con Zannoni protagonista di un tiro insidioso al 2’ che però termina a lato. Sul versante opposto al 5’ Martoni si presenta a tu per tu con Amici ma calcia sopra la traversa. Bella azione del Pietracuta al 9’ che si conclude con il gol del vantaggio locale: Zannoni serve centralmente Fratti che apre per la corsa di Tomassini, il nazionale sammarinese si smarca con una finta e batte Carroli con un sinistro angolato. Il Cava Ronco reagisce e si rende pericoloso al 16’ con una incornata ravvicinata di Grazhdani sulla quale Amici compie un autentico miracolo. È il preludio di quello che succederà al 24’ quando lo stesso Grazhdani si avventa su di una punizione battuta dalla trequarti e segna svettando sopra le teste dei centrali pietracutesi. La rete degli ospiti non tramortisce i rossoblu locali che per due volte sfiorano la rete del pareggio, senza peraltro trovarla. Filippo Fabbri al 26’ si fa trovare libero di battere a rete nel cuore dell’area avversaria ma la sua deviazione di testa sfiora il palo. Al 40’ è Zannoni a calciare a botta sicura, con Carroli ormai impossibilitato ad intervenire, ma un difensore biancorosso appostato dentro l’area piccola devia in corner. La legge del calcio non perdona gli errori del Pietracuta che al 42’ subiscono la seconda marcatura di Grazhdani, fotocopia della prima: su di un corner proveniente dalla sinistra il centravanti forlivese si libera d’astuzia del proprio marcatore e segna ancora di testa.



L’inizio di secondo tempo replica fedelmente il leit motiv di fine primo, con i locali a fallire una ghiotta occasione e gli ospiti ad approfittarne. Filippo Fabbri infatti al 57’ si fa trovare smarcato sulla traiettoria di un cross proveniente dalla sinistra ma il suo colpo di testa indisturbato finisce dritto tra le mani di Carroli. Passano appena cinque minuti e il lunghissimo Stucchi imita Grazhdani incornando in rete un corner proveniente ancora dalla sinistra. Lo stesso Stucchi al 76’ porta a quattro le reti degli ospiti, vincendo un contrasto con Stavola e battendo Amici con un tiro ravvicinato che sbatte sotto la traversa e termina in rete. Il Pietracuta prova a ricucire il consistente svantaggio ed accorcia all’81’ con un sinistro ravvicinato di Filippo Fabbri su cross di Bellavista. Finale d’orgoglio dei rossoblu locali che si buttano a capofitto nell’area avversaria, rimediando solo un paio di situazioni pericolose sulle quali gli ospiti se la cavano con mestiere.