Calcio Eccellenza: Tropical Coriano, quarta vittoria nelle ultime 5. Regolato il Castenaso

Coriano

18:59 - 16 Ottobre 2022



Tropical Coriano - Castenaso Calcio 1-0



TROPICAL CORIANO: Bianchini, Guidi (42' st Bartolucci), Ceccarelli, Pigozzi (36' st Perazzini), Deluigi, Anastasi, Mularoni, Enchisi, Scarponi (42' st Tomassini), Arlotti (39' st Canini), Bartoli (38' st Marmo).

A disp. Di Giuli, Rossi, Vagnarelli, Tamagnini. All. Bucci.

CASTENASO: Aversa, Marchesi, Bergamino, Grassi, Greco (14' st Raspadori), Magliozzi (38' st Monducci), Nanetti, Jammeh, De Brasi, Sartori, Ghiselli (14' st Verri). A disp. Cinelli, Bruni, Pancera, Colli, Bazzoli, Veronese. All. Gelli.



ARBITRO: Dumitrascu di Finale Emilia.

RETI: 12' Deluigi

AMMONITI: Anastasi, Pigozzi, Grassi, De Brasi, Greco, Ghiselli, Monducci, Verri.

ESPULSO: Sartori.



LE AZIONI DELLA GARA



12' Tropical in vantaggio: Pigozzi calcia da angolo tagliato sul secondo palo, sbuca Deluigi che beffa tutti per l'uno a zero

13' Biancorossoblu' che hanno subito l'occasione per fare due a zero dopo un minuto: la difesa ospite è in confusione dopo il goal subito, Scarponi ruba palla e si invola verso Aversa ma all'ultimo la difesa di casa rimedia in qualche modo stoppando sul più bello

25' Altra occasione del Tropical per il raddoppio: Grassi regala palla erroneamente a Mularoni che appostato dentro l'area a due passi dal portiere calcia malamente di sinistro sprecando una ghiottissima occasione. Palla alta

45' Sul finire si fanno vedere gli Ospiti ma il mancino di Bergamino dopo una punizione è sull'esterno della rete



2° T



10' Anastasi sul susseguirsi di un calcio da fermo raccoglie paglia sul lato destro appena fuori l'area di rigore, piatto al centro per il neo entrato Bartolucci che non riesce a dare forza e precisione al tiro. Palla a lato

22' Sartori prova di mancino a pareggiare la gara: il diagonale è alto sulla traversa

29' Lo stesso Sartori che viene espulso al 29' per doppio giallo (fallo di gioco per il primo cartellino, presunta reazione su Pigozzi durante un contrasto di gioco)

42' L'altro subentrato, Marmo, si guadagna lo spazio giusto per calciare dal vertice sinistro dell'area di rigore: mancino alto.