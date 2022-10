Calcio Eccellenza: Cattolica, clamorosa sconfitta 5-6 con il Masi Torello

Sport

Cattolica

| 18:22 - 16 Ottobre 2022

Cattolica - Masi Torello 5-6



CATTOLICA: Stella, Giosué (36' st Bardini), Zaghini, Lo Bianco, Rea, Palumbo (20' st Togni), Renzi (20' st Ariyo), Monetto, Pantaleoni (30' st Battistoni), Gravina (16' st Gambino), Bardeggia. A disp. Vico, Esposito, Galli, Niang. All. Zanini.

MASI TORELLO: Campi, Maneo, Catozzo, De Angelis, Valesiani, Franceschini, Fregnani (29' st Medi), Quarella (17' st Sarto), Cazzadore (12' st Negri), Marongiu, Vanzini (43' st Vitali). A disp. Battarra, Mangherini, Vallesani, Franceschini, All. Biagini.



ARBITRO: Sintini di Cesena.

RETI: 7'pt Maneo, 16' pt Cazzadore, 32' pt Pantaleoni, 38' pt Bardeggia, 41' pt Quarella, 44' pt Cazzadore, 5' st Cazzadore, 15' st rig. Marongiu, 44' st Rea, 46' st e 48' st Bardeggia.

AMMONITI: Zaghini, Renzi, Togni.

NOTE: angoli 4-7.



CATTOLICA Undici reti, polemiche arbitrali finali e tante emozioni per una gara che si conclude con la sconfitta del Cattolica. Parte bene il Masi Torello: al 7' Maneo trova il gol in mischia su calcio d'angolo. Al 16' Cazzadore scatta in posizione di fuorigioco non rilevata dall'arbitro e raddoppia. Accorcia il Cattolica al 32': Palumbo in profondità per Pantaleoni, bravo a inserirsi e a infilare Campi. Bardeggia trova il 2-2 su rigore, ma il finale di frazione è fatale ai giallorossi che subiscono due gol fotocopia su affondi in profondità di Quarella e Cazzadore. Lo stesso Cazzadore fa poker a inizio ripresa e il rigore di Marongiu al 60' sembra chiudere la contesa. Il gol di Rea all'89' - colpo di testa su cross da destra - sembra utile solo per le statistiche, invece il Cattolica reagisce con orgoglio e trova un micidiale uno-due con Bardeggia. Maxi recupero, si gioca fino al 98', ma il risultato non cambia nonostante due episodi dubbi in area del Masi Torello: il Cattolica reclama due rigori.