Calcio Promozione: Verucchio - Forlimpopoli 1-1, a segno Luca Genghini

Sport

Verucchio

| 17:47 - 16 Ottobre 2022

Un undici del Verucchio.

Verucchio - Forlimpopoli 1-1



VERUCCHIO: Niederwieser, Celli, Genghini A., Genghini L., Renzi (1' st Ribezzi), Colonna, Sacco, Sebastiani (45' st Gambuti), Semprini (16' st Bullini), Indelicato (18' st Michilli), Amati. A disp. Bianchi, Farotti, Fabbri P., Girometti, Muccioli. All. Guerra.

FORLIMPOPOLI: Lani, Giulianini, Marzocchi, Amaducci (1' st Dell'Ara), Rrushi (1' st Mambelli), Dotti, Iachetta (28' st Turroni), Diop, Vokrri, Giorgini, Ulivieri (25' st Fabbri D.). A disp. Basso, Persiani, Mancini, Milandri, Gugnoni. All. Bettini.



ARBITRO: Vitali di Bologna.

RETI: 4' st Dall'Ara, 5' st Genghini L.

AMMONITI: Amati, Sebastiani, Amaducci, Rrushi, Marzocchi.

ESPULSO: Dall'Ara.



VERUCCHIO Buon punto del Verucchio contro il Forlimpopoli. Il primo tempo finisce sullo 0-0, mentre nella ripresa ospiti in vantaggio al 4': punizione calciata da fuori area, Dall'Ara infila all'incrocio dei pali. Passa un minuto e Luca Genghini pareggia di testa, sfruttando il calcio d'angolo battuto da Ribezzi. Partita vibrante e combattuta fino al 93', ma il risultato non cambia.