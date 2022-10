Calcio Promozione: Pasolini riacciuffa il Meldola, pari 1-1 per il S.Ermete

Sport

Santarcangelo di Romagna

17:48 - 16 Ottobre 2022



Sant'Ermete - Meldola 1-1



S.ERMETE: Barbanti, Bento, Brighi T (65' Severi), Politi, Mazzavillani, Sancisi (80' Ravaglia), Ponticelli (65' Marcaccio), Braschi (70' Brighi A), Pasolini, Domini, Fuchi.

PANCHINA: Caprili, Bonifazi, Zammarchi, Pitaro, Antonelli. All. Mancini.



MELDOLA: Canali, Ravaioli (36' Cigni), Gimelli, Gradassi, Valgimigli (87' Conti), Ghetti (90' Dene), Cignani, Mazzotti, Ancarani (75' Morgagni), Giunchi, Peron (60' Gentili).

PANCHINA: Herghelegiu, Celli, Pellegrini, Fall. All. Ghetti.



ARBITRO: Arrigoni di Ravenna

RETI: 36' Ancarani, 85' Pasolini.

CRONACA: passa in vantaggio il Meldola nel primo tempo con Ancarani. Lasciato tutto solo in area, conclude al volo su cross di Giunchi. Pareggia a cinque minuti dal 90' Pasolini, raccogliendo un invito del neo entrato Brighi.