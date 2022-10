Calcio Promozione: Alvisi lancia il Bellaria Igea Marina, Granata battuto 1-0

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:47 - 16 Ottobre 2022



Bellaria - Granata 1-0



BELLARIA: Ramenghi, Alvisi, Grossi, Fusi, Zanotti, Gabrielli, Busiello (30' st Donini), Chiussi V. (9' st Ceccarelli), Marchini (22' st Boschetti), Facondini, Meluzzi (30' st Caldari). A disp. Barbieri, Ermeti, Venturi, Cocco, Mazzarella. All. Fusi.

GRANATA: Venghi, Badani (1' st Fontana), Spagnoli (39' st Arfilli), Pesaresi, Barone, Ugone, Sacchetti L. (39' st Mazzotti), Campinoti (12' st Fellini), Sacchetti A. (22' st Brigliadori), Farabegoli, Fadel Salah. A disp. Barducci, Rizzo, Veneruso, Serra. All. Pedrelli.



ARBITRO: Mazzanti di Imola.

RETE: 8' st Alvisi.

AMMONITI: Campinoti, Ugone, Venghi, Facondini, Caldari

NOTE: angoli 4-2, recupero 3' pt e 5' st.



BELLARIA IGEA MARINA Successo casalingo per la squadra di Fusi, che regola 1-0 il Granata. Al 7' Meluzzi serve Marchini, che si gira e calcia, sfiorando il palo. Al 12' punizione di Marchini, palla di poco fuori alla sinistra di Venghi. Al 43' il Granata perde palla a centrocampo innescando il contropiede dei locali, Marchini calcia sull'uscita di Venghi che respinge con bravura. A fine tempo ancora Meluzzi sfiora il palo. A inizio ripresa Campinoti servito da Fadel Salah calcia dal limite dell'area, palla a lato. Al 53' angolo di Meluzzi dalla destra, Alvisi colpisce di testa, Venghi non trattiene ed è il gol del vantaggio del Bellaria. La ripresa offre poche occasioni, con il Granata che sfiora il pareggio all'83' con una conclusione alta di Brigliadori.