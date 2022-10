DIRETTA TESTUALE Calcio C Rimini - Vis Pesaro 0-0

Sport

Rimini

| 13:44 - 16 Ottobre 2022

Maglie progetto grafico di David Pellegrini e Riccardo Giannini.



Rimini - Vis Pesaro 0-0



RIMINI (4-3-3): Zaccagno - Laverone, Pietrangeli, Panelli, Regini - Delcarro, Pasa, Tonelli - Gabbianelli, Vano, Santini.

In panchina: Galeotti, Lazzarini; Tofanari, Gigli, Acquistapace, Haveri; Eyango, De Rinaldis, Tanasa, Rossetti; Rosso, Piscitella, Accursi.

All. Gaburro.

VIS PESARO (4-2-3-1): Farroni - Ghazoini, Gavazzi, Bakayoko, Zoia - Aucelli, Coppola - Egharevba, Fedato, Provazza - Cannavò.

In panchina: Campani, Nicoli; Rossoni, Cusumano, Cavalli, Borsoi; Venerandi, Astrologo, Nina; Ngom, Sosa, Sanogo, Gucci, Garau.

All. Sassarini.



ARBITRO: Kumara di Verona.

RETI:

AMMONITI:

ESPULSI:

NOTE:



Inizio gara ore 14.30



Come previsto, mister Gaburro schiera la formazione titolare con Tonelli in mediana e Gabbianelli a fianco di Santini e Vano in prima linea. In casa Vis Pesaro due pesanti defezioni: Marcandella e Di Paola. Sassarini schiera una formazione più offensiva rispetto ai rumors della vigilia: out Astrologo e dentro Cannavò.



Il Rimini oggi festeggia i 110 anni. Prima della gara il sindaco Jamil Sadegholvaad, il presidente Rota e il dg Peroni hanno premiato Gastone Montesi, ex presidente biancorosso, con la maglia a scacchi e il n.110. Stessa divisa consegnata poi al giocatore più giovane di tutto il settore giovanile del Rimini.



Le squadre in campo: Vis Pesaro in completo nero, maglia biancorossa, con calzoncini bianchi e calzettoni rossi per il Rimini.



PARTITI!