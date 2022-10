Il Rimini Calcio schianta la Vis Pesaro: 5-0. Doppiette per Gabbianelli e Santini

Sport

Rimini

| 16:18 - 16 Ottobre 2022

Per Santini con la Vis un'altra doppietta (foto Zamagni).



di Riccardo Giannini



Il Rimini umilia la Vis Pesaro con un sonante 5 a 0, chiudendo la pratica dopo meno di venti minuti, e conquista la terza vittoria su quattro in casa, la terza vittoria consecutiva. Al Neri, dopo lo 0-1 subito dal Cesena, il Rimini ha superato Olbia, Alessandria e Vis Pesaro segnando la bellezza di 11 reti senza subirne. Al di là delle scaramanzie, è evidente che i biancorossi si siano oggi candidati ufficialmente alla vittoria del girone B. I colpi esterni sui campi di Entella e Gubbio non sono stati frutto del caso, ma risultati concreti, a dimostrazione della forza di una squadra che sta andando oltre ai pronostici di inizio stagione, nei quali comunque ben figurava. I dubbi erano legati alla difesa, ma Zaccagno ha dimostrato di essere pienamente recuperato: anche oggi, in un 5-0, ha messo la sua firma con parate non banali. La coppia Pietrangeli-Panelli non solo non ha pagato il salto di categoria, ma sta migliorando ulteriormente il proprio rendimento. Nell'uno contro uno sono difficilmente superabili a causa della loro fisicità e la lettura delle situazioni di gioco è molto buona. Laverone era una certezza, ma fisicamente sembra un ragazzino: i suoi movimenti con o senza palla anche con la Vis Pesaro sono stati determinanti. A centrocampo la fisicità di Delcarro e i suoi inserimenti sottoporta sono un'ulteriore risorsa offensiva, Tonelli mette qualità e Pasa geometrie. Il reparto però in questo momento..da serie B è l'attacco: Santini segna con incredibile regolarità, Vano continua a scardinare ogni difesa e Gabbianelli inventa e diverte con il suo calcio spumeggiante. Mercoledì arriva la trasferta di Siena: il banco di prova sarà per i toscani, la loro difesa reggerà l'urto delle furie biancorosse? Gaburro intanto si gode il frutto della sua semina, iniziata nella passata stagione. L'aver mantenuto l'ossatura della squadra, innestando giocatori di valore, gli ha permesso di dare continuità al suo splendido lavoro.



LE PAGELLE



ZACCAGNO 7.5: mette il piede sulla conclusione di Egharevba. La partita era ancora aperta e lui ha contribuito a farla chiudere. Nella ripresa due interventi in presa da manuale, una grande parata su Aucelli e un altro salvataggio su Egharevba.

LAVERONE 7.5: il suo movimento senza palla è determinante in occasione del gol del vantaggio biancorosso. Metto lo zampino anche sul tris. Mette a ferro e fuoco la fascia.

PIETRANGELI 6.5: fa valere il fisico, neutralizzando a inizio ripresa un lampo del neoentrato Ngom.

PANELLI 6.5: una spallata a Provazza per fargli capire che non può essere giornata di gloria per nessuno, in casa Vis.

REGINI 6: dei due terzini è quello che rimane più basso. Il suo diretto avversario, Egharevba non punge mai, se non in un'occasione che serve giusto a Zaccagno per evitare il senza voto (HAVERI 6: un paio di buone incursioni sulla fascia sinistra)

DELCARRO 7.5: dominante con la sua fisicità, si fa trovare pronto sul "cioccolatino" che gli porge Gabbianelli. Si inventa anche un colpo di tacco in una fase in cui la manovra biancorossa ingabbia la Vis nella propria metà campo.

PASA 7: metronomo puntuale, con una partita non appariscente: ma tanti i palloni arpionati e ripuliti. "La lavatrice" biancorossa è ben rodata (DE RINALDIS s.v.).

TONELLI 7: gli manca il gol, negatogli da una bella deviazione di Farroni. Troppo il divario tra i tre centrocampisti del Rimini e i due mediani della Vis Pesaro e quando Sassarini passa al 4-3-3 è troppo tardi (ROSSETTI s.v.).

GABBIANELLI 8: dopo 4 minuti lascia la firma sul derby con una giocata di grande qualità. Poi fa il bis facendosi trovare pronto sull'assist di Vano. Dal suo piede anche il tris di Delcarro. I gol in classifica marcatori diventano 4 (EYANGO s.v.).

VANO 7: trasforma in gol (con l'assist a Gabbianelli) un lancione dalla difesa, bruciando due centrali, Gavazzi e Bakayoko, fin qui tra i migliori del campionato (PISCITELLA 6: manca la rete del 6-0. Ma dimostra di essere in buona condizione).

SANTINI 8: non poteva mancare la sua firma sulla festa biancorossa, a coronamento della solita partita di intensità. Implacabile dal dischetto, poi segna con una magia. E sono otto reti. Ruolino "spaventoso". E che fame che ha: al 45', sul 4-0, va a fare sportellate con Bakayoko.

All. GABURRO 9: ha trasformato una neopromossa in una squadra caterpillar. Disarmante la facilità con la quale il Rimini ha stritolato la Vis Pesaro. Non perde un colpo. E ora che ha trovato la formazione tipo, il Rimini viaggia veramente in quinta marcia.



Rimini - Vis Pesaro 5-0



RIMINI (4-3-3): Zaccagno 7.5 - Laverone 7.5, Pietrangeli 6.5, Panelli 6.5, Regini 6 (56' Haveri 6) - Delcarro, Pasa (75' De Rinaldis s.v.), Tonelli (66' Rossetti s.v.) - Gabbianelli (66' Eyango s.v.), Vano (56' Piscitella 6), Santini.

In panchina: Galeotti, Lazzarini; Tofanari, Gigli, Acquistapace; Tanasa; Rosso, Accursi.

All. Gaburro 9.

VIS PESARO (4-2-3-1): Farroni 5.5 - Ghazoini 5 (76' Rossoni s.v.), Gavazzi 4, Bakayoko 5 (46' Ngom 6), Zoia 4.5 - Aucelli 5.5, Coppola 5 (85' Nina s.v.) - Egharevba 5, Fedato 5 (46' Borsoi 5.5), Provazza 6 - Cannavò 5 (25' Astrologo 5).

In panchina: Campani, Nicoli; Cusumano, Cavalli; Venerandi; Sosa, Sanogo, Gucci, Garau.

All. Sassarini 4.



ARBITRO: Kumara di Verona.

RETI: 4' e 12' Gabbianelli, 19' Delcarro, 24' rig. Santini, 64' Santini.

AMMONITI: Gavazzi, Cannavò, Vano, Coppola, Aucelli, Pasa.

NOTE: recupero 1' pt. Spettatori 3440, incasso 31.684 euro.