Calcio C, Rimini-Vis Pesaro 5-0. Gaburro: 'Squadra molto convinta e con personalità'

Sport

Rimini

| 18:22 - 16 Ottobre 2022

Marco Gaburro.

Una grande giornata per il Rimini che fa suo il derby in una grande cornice di pubblico (3500 spettatori), con autorità, mettendo presto al sicuro il risultato.

Il tecnico del Rimini Marco Gaburro analizza così la sfida: “Il risultato non rende l’idea di quello che abbiamo fatto: sembrerebbe che hai battuto una squadra non competitiva, invece abbiamo fatto bene in tutte le fasi. Pensavo di fare molta più fatica invece abbiamo incanalato il match nel modo giusto da subito – commenta il tecnico - Ero alla vigilia preoccupato del rapporto tra spesa per andarli a pressare e capacità di fare gol: lo sforzo è stato premiato e dopo 20 minuti eravamo sul 4-0, la partita ha preso una direzione ben precisa. Oggi ho visto una squadra troppo convinta, presente nel palleggio, nella personalità, per pensare che il risultato ci sarebbe sfuggito di mano”.



Ora il Rimini è a -2 dalla vetta e mercoledì gioca a Siena. Si aprono scenari inaspettati…

“Stiamo facendo bene, troviamo consapevolezza durante la partita nelle due fasi e questo è proprio di una squadra che sa quello che vuole fare. Non ha senso guardare la classifica, lo dicevamo lo scorso anno quando dovevamo vincere il campionato, figuratevi se lo diciamo adesso. Dobbiamo recuperare energie sapendo che mercoledì ci aspetta a Siena una partita totalmente diversa per ambiente, avversario, tipo di campo. Bisognerà avere ancora più capacità di soffrire, stringere i denti come abbiamo fatto a Gubbio e prima a Chiavari”.



Gaburro, cosa le è piaciuto di più?

“La squadra si è distesa meglio in avanti, non ci siamo persi in un palleggio fine a se stesso ma siamo sempre andati in avanti e cercato di contrapporre sempre profondità ad altezza cosa che all’inizio ci riusciva meno. Ho visto i ragazzi, rubata palla, guardare subito in avanti: in questo tipo di partite può fate la differenza con la qualità che abbiamo in fase offensiva. Molto buono anche lo spirito con cui Santini, Gabbianelli e Vano che sono andati ad aggredire sull’avvio dell’azione della Vis Pesaro: significa avere mentalità ed è il punto su cui dobbiamo battere di più”.



Dall’altra parte David Sassarini, commenta: “Siamo partiti bene, abbiamo avuto anche due situazioni per fare l’1-1, poi abbiamo subito il 2-0 ed è calato il buio. Vviamo di alti e bassi, difetto tipico di una squadra giovane e noi oggi avevamo molti under (sei in campo dal primo minuto, ndr) e le scelte erano obbligate per via di numerosi infortuni. Dobbiamo far tesoro di questa giornata, dobbiamo crescere sotto questi aspetti, non è ammissibile fare queste figure. Questa enorme amarezza la dobbiamo trasferire mercoledì nella partita in casa”.



ste.fe.