Calcio C, Rimini-Vis Pesaro. Mister Gaburro: 'Siamo chiamati a fare un altro step'

| 14:09 - 15 Ottobre 2022

Marco Gaburro.

E' di nuovo derby al Neri (ore 14.30). Dopo il Cesena ecco la Vis Pesaro che in classifica ha 12 punti, uno in meno della squadra di Gaburro (imbattuta in trasferta), contro cui i biancorossi romagnolo vogliono confermare il buon momento di forma fatto da tre vittorie (due in campionato e una in Coppa Italia). Ancora assenti Sereni, Allievi, Mencagli e Lo Duca.





“Siamo in un percorso importante di crescita – spiega Gaburro - del Rimini – con risultati ottenuti in maniera diversa: da un lato con capacità si soffrire e dall'altro di fare gioco. Ora dobbiamo confermarci e il derby è uno step importante contro una squadra che gioca bene, propositiva, con idee chiare a prescindere dal modulo che cambia con facilità, che imposta la manovra dalla difesa e attacca la profondità con giocatori molto veloci. Giocando su un campo veloce come il nostro sintetico penso si assisterà ad una bella partita, aperta”.







Il tecnico probabilmente confermerà la squadra dell'ultimo turno ma giocandosi mercoledì a Siena e domenica al Neri contro la Fermana, Gaburro puntualizza: “C'è bisogno di tutti, nelle tre partite ravvicinate attingerò a molte e diverse forze a disposizione e l'ho detto alla squadra, per avere la massima intensità e aggressività per novanta minuti. Dobbiamo spalmare le energie”.







Mister, le ultime due vittorie cambiano le prospettive?



“Abbiamo dato segnali importanti prima di tutto a noi stessi. Gli obiettivi sono chiari e non possiamo cambiarli settimanalmente: raggiungere la salvezza prima possibile cercando di restare nella parte sinistra della classifica. Poi vediamo che succede. Abbiamo margini importanti di crescita e dobbiamo cercare di colmarli strada facendo. Intanto pensiamo al presente”.





QUI VIS PESARO La squadra di Sassarini arriva a questo derby dopo la vittoria ottenuta domenica scorsa contro il San Donato Tavarnelle. Out oltre a Di Paola e Cusumano, l’attaccante Marcandella (rottura del legamento crociato anteriore destro) e Rossoni (problema alla caviglia). Gavazzi, operato al naso fratturato, dovrebbe farcela con una protezione. Il miglior marcatore della Vis è Fedato (quattro gol).



