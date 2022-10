Calcio RSM, La Fiorita-Virtus in anticipo. Lasagni: 'Sfida complicata, ma siamo pronti'

Sport

Repubblica San Marino

| 17:59 - 13 Ottobre 2022

Dopo la Cosmos, affrontata due settimane fa, La Fiorita si scontra con un’altra delle formazioni che si candidano ad un ruolo da protagoniste. Domani sera ad Acquaviva, con fischio d’inizio alle 21:15, gli uomini di Oscar Lasagni affrontano la Virtus. Una partita importante anche in ottica di scontri diretti.



“Quella di domani è una partita importante e difficile – commenta il tecnico gialloblù -. La Virtus, che già lo scorso anno aveva una buona squadra, ha inserito in rosa due top player come Buonocunto e Sabato. È una formazione che, come noi, punta a vincere il campionato. Non sarà una sfida facile ma puntiamo chiaramente a vincere. Sono fiducioso, ci siamo allenati bene e con tutti gli effettivi”.



La Fiorita si presenta da capolista, a punteggio pieno, pronta a riscattare la prestazione non brillantissima di sabato scorso con il Domagnano, sfida risolta da un gol di capitan Rinaldi.

“Siamo consapevoli di non aver fatto la nostra miglior partita – dice Lasagni -. Probabilmente abbiamo accusato un po’ di stanchezza dovuta alle tre partite in una settimana, a cui non tutti sono abituati. Una stanchezza più mentale che fisica, perché il fatto di avere una rosa ampia ci consente di non risentire troppo della fatica. Di positivo c’è comunque il fatto di aver mantenuto la porta inviolata, per l’ennesima volta, e di aver portato a casa una partita non semplice”.



Per i gialloblù si prospettano altri otto giorni impegnativi, inaugurati dalla sfida di domani contro la Virtus per arrivare allo scontro diretto con il Tre Penne di sabato prossimo, con in mezzo la sfida di ritorno degli ottavi di Coppa Titano.



“Nell’affrontare queste partite, come ho detto ai ragazzi, avremo la possibilità di poter dare una piccola spallata al campionato – commenta il tecnico -. Siamo in un buon momento di forma, sono fiducioso. Questa è una squadra che può affrontare tre partite a settimana, dipende solo da noi”.



Tutti disponibili per la sfida di domani fatta eccezione per Alessandro Romagna. Il difensore, uscito dal campo per infortunio nella sfida di due settimane fa con la Cosmos, si è rotto il crociato anteriore. Al giocatore va un in bocca al lupo di pronta guarigione.