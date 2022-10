Parlamento, primo giorno a Roma per gli onorevoli riminesi

Attualità

Rimini

| 17:31 - 13 Ottobre 2022

Andrea Gnassi (Pd), Beatriz Colombo (FdI), Domenica Spinelli (FdI), Marco Croatti (M5S) e Jacopo Morrone (Lega).

Iniziata ufficialmente la XIX Legislatura, sono tante le emozioni provate per il primo giorno in aula dagli onorevoli riminesi eletti nel nuovo Parlamento: Andrea Gnassi (Pd), Beatriz Colombo (FdI), Domenica Spinelli (FdI), Marco Croatti (M5S) e Jacopo Morrone (Lega).



Le parole di Andrea Gnassi (Pd):



"Oggi sono a Roma, primo giorno di insediamento alla Camera dei Deputati. Ma non lo nascondo. Il mio pensiero è a Riccione, alle famiglie, al dolore, a quei sorrisi spenti per sempre. Ieri sono stato a fianco delle sette vittime, a fianco di Massimo Pironi col quale ho condiviso impegno e lavoro, un pezzo di cammino in politica e nelle istituzioni. Massimo era una persona buona che viveva per e negli altri, ed agli altri dava sempre una mano, un sostegno, un'opportunità. Anche nel pieno di questa tragedia, lo penso fino alla fine della sua vita in mezzo al bene. Massimo e le operatrici, i ragazzi e le ragazze del Centro21 erano insieme, nel bene. Fino all'ultimo.

In quest'Aula così maestosa, dove si è fatta la Repubblica e da cui l'Italia si aspetta tenuta, prospettiva e azioni concrete, c'è per me il pensiero di quel dolore. E allora oggi ancor di più, in un giorno che per la nostra comunità non è di proclami ma di raccoglimento, sento il senso del rigore nel tradurre la responsabilità affidataci in progetti, opere, possibilità per gli italiani, per la nostra amata terra di Romagna. Sento ancor di più il senso vero a cui chiama la politica: quello di tenere insieme un Paese pensando soprattutto a chi ha più bisogno di altri.

Sergio Zavoli, nostro grande concittadino e Senatore della Repubblica, ha detto: "la politica spesso ci ha autorizzato a diffidarne". C'era un monito, in quelle parole, e non il cavalcare un qualche spirito del tempo, la scorciatoia per minare la democrazia. C'era la volontà di dare senso e prospettiva alle istituzioni, alla politica, all'impegnarsi per il Paese, la nostra patria. Senso e vita a questi palazzi romani che sono e devono essere pilastro dell'italia e non il luogo dove si approda per un proprio interesse o destino personale. Qui alla Camera porto con me il lavoro, la fatica e la passione di tanti anni di attività sul territorio. Non so che risultati si potranno ottenere, ma lavorerò con passione e tenacia, onore e disciplina. Questo sì. So che non sarò solo, e questa è la certezza più forte. Perché l'impegno preso per un lavoro di comunità, da parlamentare del territorio, per la costruzione di una rete di cittadini, imprese, famiglie che possano sentirsi presenti insieme a me alla Camera dei Deputati, sarà il primo passo di questo nuovo cammino."



Il post di Beatriz Colombo (FdI):



Seduta di insediamento alla Camera dei Deputati. L'emozione lascia spazio al senso di responsabilità e consapevolezza del ruolo ricoperto. Congratulazioni al nuovo Presidente del Senato Ignazio La Russa che stimo ed ammiro non solo come politico ma come uomo di spessore e di valore. Ho ritenuto doveroso portare con me la fascetta del lutto cittadino, oggi avranno luogo i funerali dei miei concittadini. Un pensiero va agli amici ed alle famiglie delle vittime con una preghiera che li accompagni nel loro dolore e che possano trovare la forza per superare con la fede questa terribile disgrazia.



Il post di Jacopo Morrone (Lega):



"Emozione per il primo giorno della nuova legislatura, ma soprattutto un profondo senso di responsabilità per gli impegni che ci siamo assunti e per le difficili decisioni di cui dovremo farci carico per il futuro del Paese. Mi propongo di essere sempre all'altezza delle aspettative e di garantire, per quanto possibile, un lavoro assiduo per il bene della nostra comunità"



Le parole di Marco Croatti (M5S):



Come M5S non permetteremo che quanto da noi realizzato nella passata legislatura col premier Conte, nonostante pandemia e guerra, venga smantellato. E sto parlando di reddito di cittadinanza, superbonus 110 e transizione ecologica. Guai a chi li toccherà. Faremo, sì, un'opposizione costruttiva, ma intransigente sui temi sociali, economici, e sui diritti civili.



Le parole di Domenica Spinelli (FdI):



«Sarà un momento che non dimenticherò, nonostante da sindaca abbia più volte varcato il portone di Palazzo Madama. - Dice la Spinelli al Corriere Romagna - Perché so di ricoprire un incarico importante in uno dei momenti più delicati per l'Italia, tra crisi energetica, inflazione, e spettro della guerra nucleare. Sono per questo orgogliosa di essere parlamentare della Repubblica e lo sarò ancor di più quando, se il presidente Mattarella le affiderà l'incarico, Giorgia Meloni diventerà la prima donna presidente del Consiglio».