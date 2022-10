Calcio Prima, Accademia Marignanese: mister Palazzi ha fiducia

Sport

San Giovanni in Marignano

| 16:51 - 13 Ottobre 2022

Il tecnico dell'Accademia Marignanese Mirko Palazzi.



L’Accademia Marignanese si lecca le ferite dopo un’altra sconfitta in questo inizio campionato. Ma il mister Mirko Palazzi non dispera ed anzi parla di una buona prestazione dopo l’ 1-2 in casa subito dal lanciatissimo Villamarina.



Mister, ci descrive l’ultima partita chiusa con una sconfitta?

"Abbiamo perso, è vero, ma sono contento per come hanno giocato i ragazzi. Per oltre un’ora - dice - siamo stati allo stesso livello di una tra le favorite del nostro torneo. Poi sull’1-1 il loro tasso tecnico maggiore è emerso anche grazie ad un eurogoal".



Ed ora si riparte, da Bagno di Romagna, domenica prossima. Che avversari vi aspettano?

"Noi, ripeto, partiamo, come matricola doppia in un certo senso, e quindi dietro a tutti, visto che eravamo in Terza Categoria l’anno scorso. Ma ce la giochiamo anche domenica, non temiamo nessuno. Siamo stati bravi e compatti per oltre un’ora domenica scorsa in casa e da lì dobbiamo ripartire".



Certo è che qualcosa va cambiato, oppure no?

"Certo, qualche dettaglio in più va curato meglio, sia in difesa dove abbiamo preso troppi goal, sia in attacco dove dobbiamo concretizzare meglio"



Il campionato è comunque equilibrato, cosa ne pensa?

"Credo che solo Villamarina, Riccione e Morciano siano sopra gli altri, per il resto ce la giochiamo con tutti e noi vogliamo essere protagonisti".