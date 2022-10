Volley A2 femminile, Omag MT: per Saguatti trauma distorsivo del crociato anteriore

Sport

16:40 - 13 Ottobre 2022

Pesante tegola per la Omag-MT in vista dell’inizio del campionato di Serie A2 Nella gara di domenica che vedeva opposte nell’allenamento congiunto l’Idea Volley di Sassuolo e la Omag-Mt si è infortunata la schiacciatrice, nonché capitano, Giulia Saguatti.

Per l'atleta modenese la prima diagnosi è la seguente: trauma distorsivo di medio-alto grado del legamento anteriore crociato. La società informa comunque che solo dopo la visita specialistica si potrà conoscere la reale entità del grave infortunio occorso all'atleta.