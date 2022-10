Verucchio, alla Rocca Malatestiana il processo storico a Federico da Montefeltro

Attualità

Verucchio

| 16:05 - 13 Ottobre 2022

Processi alla storia, l’imputato è Federico da Montefeltro Duca di Urbino.

Si avvicina il dodicesimo evento, quarta serie, de i “Processi alla storia” curati dall’Avv. Lorenzo Valenti. L’appuntamento è per domenica 16 ottobre 2022 alle ore 17 alla Rocca Malatestiana di Verucchio, l’imputato è Federico da Montefeltro Duca di Urbino. Questo processo alla storia è promosso e sostenuto dal Comune di Verucchio insieme a Riviera Banca, con il patrocinio di Rocca Malatestiana e Ama Parco.

Titolo dell’evento “L’inganno di Verucchio”. L’eminente figura rinascimentale infatti, sarà alla sbarra per la lettera fasulla firmata Domenico Novello Malatesta con cui annunciava l’arrivo di rinforzi da parte del fratello Sigismondo Malatesta, stratagemma grazie al quale, il 31 ottobre 1462 il condottiero urbinate espugnò la Rocca Malatestiana di Verucchio.

I Processi alla Storia sono simulazioni processuali che uniscono il fascino del rito giudiziario all’approfondimento di eventi e figure storiche di rilievo. Personalità di chiara fama nel campo del diritto indossano la toga dell’Avvocato Difensore e del Pubblico Ministero per affrontarsi in vivaci duelli dialettici al fine di ottenere dal pubblico la condanna o l’assoluzione degli imputati, fornendo una originale e avvincente chiave di lettura di alcuni passi cruciali della nostra storia. (si veda elenco eventi precedenti in calce).

Per la difesa dell’eminente imputato è stato chiamato il brillante e notissimo docente di Storia medioevale presso l’Università di Urbino Prof. Tommaso Di Carpegna Falconieri, al quale spetterà di sostenere la difesa di un imputato il cui mito persiste a tutt’oggi ed è oggetto di continuo studio e approfondimento. Ad esempio è di pochi giorni fa l'uscita del volume Le lettere di Federico da Montefeltro alla comunità di San Marino (1441-1482), curato con Michele Conti, San Marino, Centro sammarinese di studi storici, 2022. L’Avv. Lorenzo Valenti, solitamente presidente della Corte, stavolta sosterrà invece l’accusa.

A presiedere la Corte d’Assise e la giuria popolare è chiamata l’Avv. Stefania Sabba Sindaca di Verucchio, coadiuvata dal Giudice a latere Avv. Gianguido Maggioli e dalla (vera) Cancelliera Teresa Giotti.

Quali testimoni sono stati convocati il soldato mercenario al soldo di Federico interpretato da Marco Pier Giulio Magnani, mentre il Castellano di Verucchio sarà Alberto Guiducci e nelle vesti del Duca Federico vi sarà Olivier Fabrice Gasperoni.

Al pubblico, vero protagonista dell’evento, sarà affidato il delicato compito di pronunciare il verdetto di assoluzione o di condanna.