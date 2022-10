Cena di beneficenza: raccolta fondi per scuola di ciclismo per giovanissimi

Attualità

Repubblica San Marino

13 Ottobre 2022

Il Comitato Memorial Michael Antonelli, Società Juvenes Ciclismo, I Nuovi Serenissimi del Titano ricordano che ancora sono aperte le adesioni per partecipare alla Cena di Beneficenza in programma Venerdì 21 ottobre 2022 ore 20:00 presso il Ristorante Royal Le Terrazze, Centro Commerciale Azzurro di Serravalle San Marino con un ricco programma di intrattenimento con musica e divertimento, saranno presenti con noi il musicista cantante Franco Civerchia e due popolari personaggi romagnoli Mauro Vannucci Poeta Dialettale, Nevio Bedin Cantastorie Romagnolo per una serata da trascorrere in compagnia e con ancora belle sorprese.



La serata è stata programmata e organizzata per sostenere la Scuola di Ciclismo per Giovanissimi, rivolta ai Bambini e Bambine che intendono avvicinarsi alla disciplina sportiva del Ciclismo con due lezioni settimanali al Pistino Ciclistico MTB intitolato alla figura e alla memoria di Michael Antonelli, al Parco Laila di Serravalle.



Cena euro 25.00 (venticinque) per Informazioni e Prenotazioni entro il 18 ottobre 2022 telefonare ai numeri: Sergio 335 7346975, Antonio 331 288 7407, Giorgio 334 7370772.