Meteo weekend a Rimini: ecco le previsioni

| 14:56 - 13 Ottobre 2022

Panorama su Rimini.

Una blanda depressione in quota determinerà nuvolosità variabile nel corso del fine settimana senza precipitazioni significative. In seguito si profila una nuova rimonta del promontorio di alta pressione con temperature in aumento su valori superiori alla media del periodo.



Venerdì 14 ottobre



Stato del cielo e precipitazioni: sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi alte e temporaneamente stratificate.

Temperature: senza variazioni significative, minime comprese tra 11 e 15 gradi con possibili valori localmente inferiori nelle aree extraurbane e dell’entroterra. Massime comprese tra 18 e 21 gradi.

Venti: deboli variabili. Mare: quasi calmo.

Attendibilità: molto alta.



Sabato 15 ottobre



Stato del cielo e precipitazioni: iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte, che tenderanno a divenire più stratificate dalle ore pomeridiane. Addensamenti più consistenti in area appenninica potranno dar luogo ad occasionali piovaschi nella seconda parte di giornata.



Temperature: minime in diminuzione, comprese tra 8 e 13 gradi, massime comprese tra 18 e 21 gradi.



Venti: deboli variabili su pianura e costa. Sui rilievi in prevalenza sud-occidentali fino a moderati tra pomeriggio e sera.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Domenica 16 ottobre



Stato del cielo e precipitazioni: nuvolosità variabile con schiarite alternate ad addensamenti, a tratti anche consistenti ma senza precipitazioni associate. Dalla sera tendenza ad ampie schiarite.



Temperature: in aumento, minime comprese tra 11 e 15 gradi ma con valori fino a 17 gradi lungo la costa. Massime comprese tra 20 e 22 gradi.

Venti: deboli variabili. Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Linea di tendenza: il consolidamento di un promontorio anticiclonico determinerà tempo stabile con buone condizioni di soleggiamento. La persistenza dell’alta pressione potrà però favorire accumulo di umidità alle quote più basse con possibilità di foschie anche dense nelle ore più fredde e in rapido sollevamento durante le ore mattutine. Temperature superiori alla norma climatologica del periodo. Qui le previsioni dettagliate per Rimini