Trasportava illegalmente sostanze pericolose su un tir sgangherato

| 14:40 - 13 Ottobre 2022

La polizia ha ritirato la patente ad un 54enne, sorpreso a trasportare sostanze pericolose senza le necessarie cautele e, per di più, a bordo di un tir sgangherato. Il conducente, che era partito da Piacenza per raggiungere la provincia di Reggio Calabria dopo un ulteriore carico di merce a Cesena, oltre a una piccola ruspa stava trasportando abusivamente quasi quattro tonnellate di soda caustica, etanolo e altre sostanze infiammabili e corrosive senza avere mai conseguito il patentino che serve per movimentare questa merce particolare e il mezzo non aveva le più basilari dotazioni di sicurezza, a cominciare dagli estintori. Sono stati rilevati, fari bruciati, freni non funzionanti, freno a mano lento e telaio del semirimorchio lesionato in più punti. Il mezzo è stato sospeso dalla circolazione. Per il conducente anche quasi 2.500 euro di sanzioni ed il taglio di 12 punti dalla patente.