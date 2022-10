Riccione in lutto, grande folla per i funerali delle vittime

Attualità

Riccione

| 14:23 - 13 Ottobre 2022

Foto Amato Ballante.

Allo stadio Nicoletti di Riccione in via Forlimpopoli grande folla per i funerali delle vittime dell'incidente di venerdì scorso (7 ottobre) in A4. Tutta la comunità riccionese si è riunita per dare l'ultimo saluto alle sette vittime: l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi, la responsabile educativa della cooperativa Centro 21 Romina Bannini e i cinque ragazzi del centro, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri. Le bare sono state accompagnate dal canto di cori: accanto a queste, oltre alle famiglie delle persone scomparse, gli ospiti e gli educatori del centro, diversi esponenti delle istituzioni, tra cui la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi, la presidente dell'Assemblea legislativa regoionale, Emma Petitti e il sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser. In occasione delle esequie, a Riccione è stato proclamato il lutto cittadino e disposta la sospensione di tutti gli uffici comunali e l'esposizione delle bandiere a mezz'asta in tutte le sedi. Celebra il vescovo Francesco Lambiasi. Allestiti oltre 5000 posti a sedere, una cinquantina i sacerdoti presenti. Tutto il quadrilatero, compreso tra la statale 16 e le vie Emilia, Castrocaro e Romagna sono presiediate per limitare al massimo i disagi al traffico. Presenti alla cerimonia agenti della Polizia di Stato e locale, Carabinieri, Vigili del fuoco e volontari della protezione civile. A sostegno della comunità riccionese anche una grande rappresentanza di sindaci della provincia.