Libertà: la rassegna filosofica di Misano prosegue con Maura Gancitano

| 14:17 - 13 Ottobre 2022

Vito Mancuso al Teatro Astra di Misano.

Secondo appuntamento per la rassegna filosofica "Libertà", inaugurata venerdì scorso dalla lezione di Vito Mancuso. Numerosissimo il pubblico che ha riempito in ogni ordine di posti il teatro Astra, che a un certo punto ha aperto le porte per consentire al pubblico di ascoltare le riflessioni del filosofo anche dall'esterno.

Domani sera (14 ottobre) sarà Maura Gancitano a salire sul palco misanese. La filosofa e saggista metterà in relazione libertà e bellezza.

"Oggi viviamo imprigionati da una superstizione: l'idea che esista una bellezza oggettiva e naturale. Si è sempre cercato di elaborare un canone preciso di bellezza, ma il mito di essa è "spopolato" solo in epoca contemporanea a causa della rappresentazione cinematografica mediatica e pubblicitaria dei corpi e di un'offerta commerciale in grado di esercitare un potere psicologico, economico ed esistenziale dapprima sulle donne, ma oggi pressoché su ogni persona".

La relatrice ci inviterà a riflettere grazie alla filosofia, strumento imprescindibile per distruggere un'illusione che ci impedisce di seguire i nostri desideri e di vivere liberamente i nostri corpi.

Tutti gli incontri della rassegna "Libertà" avranno inizio alle ore 21:00. L'ingresso è libero, fino esaurimento posti.

Per informazioni: Biblioteca 0541-618484 - IAT Misano 0541-615520.