Ex Corderie, riapre via Marconi a Viserba

| 12:44 - 13 Ottobre 2022

Foto di repertorio.

Dalle ore 18 di ieri pomeriggio (12 ottobre) è stata ripristinata la viabilità, con direzione monte mare, in via P. Marconi. Una riapertura, che non riguarda ancora le linee egli autobus - ancora esclusi da quel tratto di strada - che arriva dopo la conclusione della 4^ fase dei lavori legati alle opere di urbanizzazione e sotto servizi funzionali per il progetto "Ex corderie" a Viserba.



Nei primi giorni di ottobre infatti era prevista l'ultima fase, ora conclusa, di cantierizzazione della strada, che riguardava il tratto di via Marconi, dalle Vie Amati/Sacramora al Viale Curiel.