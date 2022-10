Covid Rimini, report settimanale comune per comune: numeri in aumento

Attualità

Rimini

| 11:54 - 13 Ottobre 2022

Cresce nuovamente la curva del contagio in Provincia di Rimini. Dal 3 al 9 ottobre i nuovi contagi sono stati 1624 (sette giorni prima erano stati 1370), salgono anche i casi attivi, da 1507 a 1884.



A Rimini i nuovi casi di contagio sono stati 806, a Riccione 154.



NUOVI CASI



Rimini 806

Riccione 154

Santarcangelo di Romagna 135

Bellaria 65

San Giovanni in Marignano 36

Coriano 56

Misano 41

Cattolica 67

Montescudo Monte Colombo 30

Novafeltria 23

San Clemente 20

Morciano 21

Verucchio 38

Pennabilli 9

San Leo 16

Sant'Agata Feltria 13

Saludecio 13

Montegridolfo 1

Poggio Torriana 30

Sassofeltrio 11

Talamello 5

Maiolo 4

Gemmano 5

Mondaino 13

Montefiore Conca 4

Montecopiolo 5

Casteldelci 3



CASI ATTIVI



Rimini 932

Riccione 175

Santarcangelo di Romagna 153

Bellaria 74

San Giovanni in Marignano 46

Coriano 66

Misano Adriatico 48

Cattolica 85

Montescudo Monte Colombo 38

Morciano 27

Novafeltria 25

Verucchio 40

San Clemente 24

Pennabilli 13

San Leo 18

Sant'Agata Feltria 13

Saludecio 13

Poggio Torriana 32

Montegridolfo 1

Sassofeltrio 13

Talamello 7

Mondaino 13

Gemmano 7

Maiolo 7

Montefiore Conca 5

Montecopiolo 6

Casteldelci 3