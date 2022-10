Calcio Seconda, Gabicce San Bartolo: sabato la sfida alla leader Young Santarcangelo

Sport

Il tecnico Massimo Girometti.

Non riesce l'F.C.D. San Bartolo a centrare la terza vittoria consecutiva in tre partite. In trasferta a Verucchio, la formazione marchigiana – impegnata nel girone O della seconda categoria dell'Emilia Romagna – deve accontentarsi di un pareggio contro il Villa Verucchio padrone di casa, al termine di un match particolarmente equilibrato contro un avversario di pari livello.

A portare in vantaggio la formazione marchigiana, nel primo tempo, è stato Cristian Coli, che ha sfruttato un disimpegno della difesa avversaria. La ripresa si è aperta con i padroni di casa alla ricerca disperata del pareggio, che è stato agguantato al 50'. La situazione di equilibrio è però durata poco, perché dopo una manciata di minuti Manuel Silvagni ha regalato il 2-1 al San Bartolo. In zona Cesarini, è arrivato la seconda rete del Villa Verucchio, che ha così sancito la fine del match sul 2-2. Ora per il San Bartolo è già da tempo di pensare al prossimo incontro, che verrà disputato sabato 15 ottobre alle 15.30 al campo di Gabicce Mare contro lo Young Santarcangelo.