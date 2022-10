Dopo il set in Tunisia si girano a Pergola le scene del film "Bellezza e Segreti delle Donne"

Attualità

Pesaro

| 11:30 - 13 Ottobre 2022

Nel mese di maggio si sono concluse le riprese in Tunisia di "Bellezza e segreti delle donne", un film scritto e diretto da Rita Giancola. La Dott.ssa Giancola è attrice, sceneggiatrice, regista, poetessa con esperienza trentennale, ma è anche ambasciatrice di pace e vice-presidente onorario di CulturAmbiente Associazione Internazionale & Centro per la Pace di Roma (Presidente Prof. Arch. Umberto Puato Ambassador UN) e, in quanto tale, si mostra sempre molto attenta a trattare tematiche esistenziali – anche dolorose – sempre con una finalità di non-violenza e pace.

Questo film è nato per essere girato in Italia e in un paese del Maghreb e il progetto si è sviluppato in Tunisia grazie all’incontro con l’attore internazionale e produttore Giancarlo Guastalla – Ambasciatore e Membro di Giuria di Festival Internazionali di Cinema nel Nord Africa – conosciuto nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia. In Tunisia ha trovato subito una grande accoglienza, riuscendo a dare nuovi stimoli e opportunità ai giovani cineasti e attori tunisini.



Le riprese del film in Tunisia sono terminate e in Italia sono iniziate nel mese di ottobre a Varese – – denominata anche “città giardino” – poi proseguiranno a Pergola “la città dei Bronzi Dorati” e per finire a Fano – “città della Fortuna”-. Fin dalla fase di preparazione queste città italiane hanno accolto con entusiasmo la presenza di una troupe cinematografica poiché in questo film si potrà ammirare la bellezza dei centri storici con i suoi palazzi antichi e dell’ambiente circostante. Anche le amministrazioni Comunali, le Fondazioni, gli enti, associazioni e negozi hanno dato ampia disponibilità per le riprese (a Fano: Teatro della Fortuna, Confcommercio, La Sposa di Eugenia, Asd Dance Academy & Studio, L’Oro di Babet. A Pergola: Teatro Angel del Foco, Museo Bronzi Dorati. A Varese: NoSecrets di Sigismondo Leonice, Stazione Ferroviaria, etc.)

Bellezza e segreti delle donne è una commedia drammatico sentimentale. E’ un film corale in cui emergono le storie di donne che vivono o hanno vissuto il disagio di comportamenti maschili che creano sofferenza al punto tale da farle sentire “non amate” e “non rispettate”. La protagonista, in particolare modo, nasconde la sua realtà di un “amore malato” che non vuole riconoscere come tale, ma con il rischio di entrare a far parte delle centinaia di vittime di violenza psicologica e fisica.

Lo spunto narrativo sarà un concorso -Talent&Beauty International – che si svolge in un lussuoso hotel in Tunisia, dove si ritroveranno bellissime Miss che hanno ricevuto il titolo di Miss Talent&Beauty nei loro Paesi. Un Concorso ideato per valorizzare e far emergere i talenti di giovani donne, ma che ha l’obiettivo di divulgare, attraverso queste ragazze e le loro campagne pubblicitarie, un messaggio di “non violenza sulle donne” di tutto il mondo.



L’intento della sceneggiatrice e regista è quello di dare il coraggio e la speranza a tutte le persone di poter sorridere di nuovo alla vita. In particolare modo in questo film, attraverso la voce della protagonista, si vuole comunicare a tutte le donne che l’amore non ci deve impedire di affermare la propria identità e che la conquista del rispetto ci può rendere consapevoli sull’importanza di ”Amare sè stesse per tutta una vita”.

Il cast italo-tunisimo è ricchissimo e, oltre a tante figurazioni e comparse, è formato da moti attori: Melissa Mil, Giancarlo Guastalla, Rita Giancola, Yakine Benzitoun, Haifa Shili, Manrico Caldari, Ahlem Ghanem, Antonella Splendore, Stefania Bari, Mounira Meddeb, Rossana Cacchione, Omar Rebhi, Elisabetta Xausa, Faten Sioud, Ramzi Zouari, Giovanni Libro, Lorenzo Rotella, Mamoud Ben Yezza, Tiziana Paci, Elisa Rivelli, Alessandra Olivi, Alberto Veltroni, Maria Lorenzetti, Giulietta Boychenko, Baddredine Hjel, Oumar Sabali, Monica Salvatore, con la partecipazione straordinaria degli attori comici noti come i “Gemelli Ceccarelli del Chiambretti Night” e di tante bellissime modelle che indosseranno gli abiti dell’artista Uzbeka Aida Abdulleva dell’associazione Angeli di Pergola in collaborazione con lo stilista Akbarali Sobilov. Gli abiti da sposa sono gentilmente concessi dalle stiliste Luciana e Roberta Ottaviani dell’atelier La sposa di Eugenia.



Il team italo-tunisino dei reparti di produzione e regia è formato da Marco Macauda, Jawher Brayek, Medhi Ben Yezza, Lorenzo Rotella, Amato Ballante, Giovanni Libro, Rababe Mouhamed, Hassen Wali. Foto di scena di di Amato Ballante.



Le riprese a Pergola si sono svolte mercoledì 12 ottobre nel centro storico e il 14 e 15 ottobre nel bellissimo Teatro Angel dal Foco, dove si gireranno le scene che riguardano il Concorso di Bellezza. Il pomeriggio di Sabato 15 ottobre sarà gradita la partecipazione degli abitanti di Pergola – a titolo gratuito – nella veste di pubblico e di ragazze di età scenica dai 18 ai 29 anni nel ruolo di aspiranti Miss. Una opportunità di visibilità nelle sale cinematografiche internazionali.