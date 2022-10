Possedeva 16 chili di coca e 8,5 di hashish, muratore arrestato

Cronaca

Bellaria Igea Marina

13 Ottobre 2022

Lo avevano pedinato per diversi giorni, fino ad arrivare sotto casa sua, poi erano entrati in azione: lo avevano bloccato, perquisito, trovato in possesso di sedici chili di cocaina purissima, 8,5 chilogrammi di hashish e marijuana oltre a 12 chili di sostanza da taglio ed arrestato. (Vedi notizia precedente). Per questo motivo un muratore 38enne di Bellaria Igea Marina, con origini albanesi, è finito alla sbarra ed è stato condannato a otto anni e otto mesi di reclusione per traffico di stupefacenti. Una pena pesantissima arrivata con giudizio immediato perché al trafficante è stata contestata l'aggravante del quantitativo sequestrato. Il blitz era stato messo a segno nello scorso mese di gennaio dai Carabinieri della stazione guidata dal luogotenente Roberto Cabras e la droga era stata rinvenuta occultata in un vano appositamente ricavato nel sottotetto della sua abitazione.