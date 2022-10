Calcio Seconda, Halilaj (4 gol) e il Rimini United ancora insieme: la Prima nel mirino

Sport

Rimini

| 10:14 - 13 Ottobre 2022

L'attaccante del Rimini United Francesco Halilaj.

Il Rimini United (6 punti ) tiene il passo dello Young Santarcangelo (9) e insegue a tre punti la capolista, con il trio San Bartolo, Borgo Marina e Villa Verucchio una lunghezza avanti (7). Si sta delineando, insomma, la lotta al vertice del girone O più che mai avvincente.



L'attaccante mancino Francesco Halilaj, un giocatore che unisce tecnica a velocità e fantasia, con Mezgour forma la coppia d'assi in attacco della formazione allenata da Giuliano Bianchi. Qui al Rimini United ha mosso i primi passi prima di passare al Santarcangelo (allora in serie D) e qui è ritornato una prima volta a 23 anni (è della classe 1992) per poi ripartire dopo due stagioni verso altri club. Ora, dopo l'esperienza di quattro stagioni al campionato sammarinese con il Pennarossa, rieccolo al Rimini United di cui con Mezgour e Sagliocco è il leader.



“Una scelta di vita e per così dire affettiva – spiega l'attaccante, capitano della squadra, già a quattro gol in quattro partite - abito vicino al campo, sono molto legato a questo club in cui sono cresciuto, alcuni dei ragazzi li ho visti crescere. Ci sono delle ambizioni e allora ho accettato la sfida. Mi piacerebbe salire in Prima categoria e continuare a fare bene con questo club che sta cercando di crescere anche sotto il profilo organizzativo”.



Che giudizio dà della squadra?

“E' buona, competitiva, ci sono bravi giovani. Dobbiamo crescere ed amalgamarci al meglio visto che la rosa è rinnovata. Siamo sulla strada giusta. Peccato per la sconfitta all'esordio contro il San Bartolo, in quella partita la prestazione non è stata quella delle due partite successive: non abbiamo giocato di squadra. C'è molto equilibrio nel girone e allora bisogna cercare di andare sempre al massimo ed evitare pause che puoi pagare a caro prezzo. Anche con il Corpolò ne abbiamo avute e, fallito il gol del 3-0, il match si è riaperto con il loro 2-1 prima di chiuderlo definitivamente”.



Domenica prossima affrontate in trasferta l'Athletic Poggio che ha un solo punto in classifica...

“Non conosco la squadra, ma il fatto che ha messo alla frusta lo Young Santarcangelo nell'ultimo turno deve farci tenere gli occhi bene aperti. Guai sottovalutarlo. Quanto alla capolista mi riservo di vederla all'opera nello scontro diretto. Penso che per loro come per noi le difficoltà siano soprattutto in trasferta dove magari i campi da gioco sono un po' più piccoli”.



Il suo obbiettivo?

“Non sono mai stato un attaccante da grandi numeri, voglio superare comunque quota dieci, ma soprattutto vincere il campionato che è la cosa più importante”.



Il futuro di Halilaj?

“Quando appenderò le scarpette al chiodo mi piacerebbe lavorare nel settore giovanile, insegnare la tecnica ai ragazzi”.





SETTORE GIOVANILE



Under 14

Misano -R.U. 7-1 (Calp)



Under 15

Promosport sq.B - R.U. 0-10 (2-Lleshi, 2-Coppola, Perazzini, Maltoni, Sperandio , Del Vecchio, Tosi, autogol).



Under 17

R.U. - Tropical Coriano 2–1 (Hajri, Ajrendinoski).



Under19

R.U. - Athletic Poggio 1-3 (Gjeloshi).