Calcio, Coppa Minetti: il Gambettola elimina la Sampierana (3-1)

Longiano

| 01:08 - 13 Ottobre 2022

Sul campo di Longiano il Gambettola batte 3-1 la Sampierana e accede agli ottavi della Coppa Minetti. Le due squadre con numerosi titolari in panchina (mister Bernacci aveva out Gadda per squalifica, Di Fino e Golinelli per infortunio) si sono affrontate in un match avvincente e aperto fino alla fine. Un successo meritato in virtù della supremazia del primo tempo condita da due gol e altre occasioni, ma sul 2-1 nel finale di partita il portiere del Gambettola ha sfoderato una gran parata su un tiro ravvicinato in piena area di Berni allontanando lo spettro dei rigori.



Nel primo tempo di netta marca Gambettola, che fa valere anche la sua maggiore forza fisica, la squadra di Bernacci va a segno su rigore all’ 8’ con Zavatta (fallo di Fabbri su Zammarchi). Al 25’ Zollo salva su colpo di testa di Zavatta che al 32’ si fa minaccioso su punizione. Al 36’ il 2-0 su una ripartenza sulla trequarti che spiazza la difesa va a segno Falchero.



I quattro cambi di Barontini ad inizio ripresa e l’inserimento di Petrini alla mezzora danno un diverso spessore alla Sampierana; è comunque il Gambettola a farsi minaccioso in avvio con Vukaj e al 28’ con Falchero dopo aver rubato palla sulla sinistra. Al 30’ la Sampierana accorcia le distanze con Pungelli (poi espulso, stessa sorte in precedenza dall’altra parte per Aloisi), bravo a liberarsi in area per la stoccata vincente.



La partita si riapre. Lo stesso Pungelli tenta il diagonale, ma il portiere non si fa sorprendere, dall’altra parte Zollo esce sui piedi di Falchero lanciato a rete. Poi il miracolo di Nan Bia Dapley e a chiudere il match la deviazione vincente in area di Falchero sul cross dalla destra per il 3-1 finale.



Ora il Gambettola affronterà il Victor San Marino o il Cattolica che hanno eliminato rispettivamente il Del Duca e il Forlimpopoli.



Il tabellino



Gambettola – Sampierana 3-1



GAMBETTOLA: Nan Bia Dapley, Aloisi, Rigoni (25’ st. Gessi), Del Vecchio Marconi, Severi, Vukaj (10’ st. Valentini), Camaj (30’ st. Zanni), Falchero, Zammarchi (15’ st. Spadaro), Zavatta (15’ st. Giulianelli. All. Bernacci.



SAMPIERANA: Zollo, Fiaschetti, Fabbri (1’ st. Diversi), Bravaccini (1’ st. Corzani), Stoppa, Canali (1’ st. Quaranta), Castagnoli, Berni, Pungelli, Battistini (30’ st. Petrini), Bosi (1’ st. Quercioli). All. Barontini.



Reti: 8’ pt. Zavatta (rigore), 36’ Falchero, 30’ st. Pungelli, 44’ st. Falchero.



Note: espulsi Aloisi e Pungelli per doppia ammonizione.