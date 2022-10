Calcio, Coppa Minetti: avanti Victor San Marino e Cattolica

Sport

Repubblica San Marino

| 00:11 - 13 Ottobre 2022

Victor San Marino.

Prosegue il cammino del Victor San Marino nella Coppa Italia – Memorial “Maurizio Minetti”. I titani eliminano la Del Duca Grama ed ottengono il pass per gli ottavi di finale. Il risultato finale allo stadio di Acquaviva è di 1-0 per il Victor San Marino grazie alla rete di Manuel Mazzavillani al 7’ del primo tempo. Ora affronterà il Gambettola, che ha eliminato la Sampierana (3-1) oppure il Cattolica che ha rifilato un 3-0 al Forlimpopoli (tripletta di Gravina).

Questa settimana gli uomini di mister Cassani scenderanno in campo un’altra volta affrontando la Valsanterno a Borgo Tossignano nell’ottava giornata del Campionato di Eccellenza. (fischio d’inizio alle ore 15.30 di domenica 16 ottobre). Il Victor San Marino, capolista del girone B con 21 punti, vuole continuare a macinare risultati positivi per conquistare la promozione in serie D per la prima volta nella sua storia.



Il tabellino



Victor San Marino-Del Duca Grama 1-0



Victor San Marino: Forti; Morelli, Tosi (5’ st De Queiroz), Tiraferri; Manuelli, Buda, Lazzari (5’ st Santoni), Stellacci (18’ st Guerra); Mantovani (34’ st Lombardi), Mazzavillani, Marra (15’ st Kamara). Panchina: Pazzini, Giorgi, Mengucci, Gramellini. All.: Cassani.

Del Duca Grama: Farsoni; Rosti, Grieco, Mingozzi (1’ st Pari), Maltoni, Onyia (7’ st Buzi); Tafa (31’ st Bravaccini), Cantelli, Moruane; Maione (11’ st Borgini), Simeoni (15’ st Ndiaye). Panchina: Barbanti, Colecchia, Venzi, Zacchi. All.: Pozzi.



Arbitro: Lelli di Cesena.



Rete: 7’ pt Mazzavillani.



Note. Ammoniti: Grieco, Lazzari, Tosi, Maltoni, Onyia, Kamara, Lombardi. Dal 41’ del secondo tempo il Victor San Marino ha giocato in inferiorità numerica a causa di un infortunio di Guerra e delle cinque sostituzioni già effettuate.