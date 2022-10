Inizia la Titano Futsal Cup: giovedì e venerdì l’andata degli ottavi

Sport

Repubblica San Marino

| 19:30 - 12 Ottobre 2022

Foto FSGC.



Appena il tempo di recuperare dalle fatiche della seconda giornata di campionato ed è subito vigilia di Titano Futsal Cup. Inizierà tra domani e venerdì sera il percorso di coppa per tutte le formazioni ad eccezione della Folgore che, in quanto campione uscente, gode del privilegio di accomodarsi direttamente ai quarti di finale. La sfidante dei Giallorossoneri sarà una fra Tre Penne e Cailungo, unico posticipo nel programma dell’andata degli ottavi di finale. Entrambe sono senza punti in campionato e nel match di Domagnano cercano un risultato scaccia-crisi, con la consapevolezza che potrebbe non bastare se nella sfida di ritorno non dovesse corrispondere una prestazione altrettanto valida. Giova ricordare, infatti, che a tutti i livelli della competizione – esclusa la finalissima – è l’aggregato fra i risultati di andata e ritorno a determinare il passaggio del turno, con la possibilità, in caso di perfetto equilibrio fra gol segnati e subiti, di prolungare il confronto ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Restando nella metà alta del tabellone, Juvenes-Dogana e Domagnano sono chiamate a tenere a battesimo la serata di Dogana. Le formazioni di Mussoni e Zonzini domani si giocheranno il primo round di una contesa che schiuderà ad un quarto di finale su cui hanno gli occhi puntati anche Virtus e Faetano, impegnate nel primo dei due match di Acquaviva. Nel secondo, il Pennarossa cercherà un pronto – e difficile – riscatto dopo il pesante k.o. di lunedì affrontando La Fiorita, reduce dal primo successo stagionale e sicuramente desiderosa di inaugurare nel migliore dei modi un torneo che l’anno scorso – al netto di un format differente - la vide esclusa dai play-off, anche in ragione del dimezzamento della fase a gironi per lo stop dovuto alla pandemia. Se gli uomini di Ghiotti riusciranno nel loro intento è quanto si apprenderà nella tarda serata di domani, quando verrà emesso anche il primo verdetto di San Giovanni – Fiorentino, secondo match calendarizzato a Fiorentino, tra una formazione, quella rossoblù, proiettata sull’onda lunga dei due successi in campionato e l’altra, quella rossonera, bisognosa al contrario di cancellare le due sconfitte patite nei primi otto giorni della stagione.

Sempre a Fiorentino, il Murata sfiderà il Tre Fiori in un confronto fra due squadre che, in campionato, al momento condividono il medesimo bottino di punti, quattro. Tre giorni fa il Tre Fiori si è sbloccato sul piano delle vittorie e sarà interessante scoprire se questo darà motivazioni supplementari alla squadra di Bugli nella sfida a quella di Palermino, che ha approcciato la stagione della “rinascita” in maniera positiva e che ora cerca conferme in un esame certamente tra i più probanti.

Infine l’incrocio tra Libertas e Cosmos, con i granata che si presentano all’appuntamento più freschi ma probabilmente anche meno rodati – avendo riposato lunedì – ed i Gialloverdi che potrebbero sfruttare l’onda lunga dell’impresa di lunedì contro la Virtus, rimontata dopo essersi ritrovati in una situazione di doppio svantaggio.