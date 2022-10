Al via il 20esimo Rallylegend, sono 29 gli equipaggi della Scuderia San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 19:21 - 12 Ottobre 2022

La Fiat 131 di Paolo Diana.

Manca sempre meno all’accensione dei motori per la 20° edizione del Rallylegend, che anche quest’anno si conferma un grandissimo appuntamento per gli appassionati del Motorsport. Una manifestazione sempre più grande e che coinvolge continuamente piloti di spessore mondiali.



Da giovedì a domenica sulla Repubblica di San Marino sfrecceranno le vetture più belle di 180 equipaggi considerando tutte le varie categorie.

A un’edizione che si preannuncia a dir poco spettacolare non mancherà anche la rappresentanza della Scuderia San Marino, che porterà diversi piloti come portacolori della bandiera biancazzurra.



Il celebre pilota romagnolo Paolo Diana farà squadra con Davide Tabarini nella categoria CKlegend sulla famosa Fiat 131 Racing. Nella stessa classe ci sarà anche l’equipaggio tutto sammarinese Simone Temeroli - Luca Giancecchi e quello formato da Walter Massa e Veronica Orazi.

Mentre prenderanno parte nel raggruppamento Legend Stars il duo formato dal pilota Andrea Fedolfi e il navigatore sammarinese Umberto Bollini con la Lancia Delta EVO.

Emanuele Zonzini e Andrea Mussoni faranno squadra su Subaru Impreza WRX STI, mentre nella stessa classe ci saranno anche il navigatore del Titano Alessandro Biordi, che aiuterà nel tragitto Marco Gramezi.



Alla gara vera e propria ci saranno Nicolò Fedolfi e Livio Ceci, Stefano Rosati con Salvatore Tontini; la Ford Escort RS del ’79 verrà utilizzata dal duo Giuliano Calzolari e Corrado Costa mentre l’auto del 1978 da Nicola Bonfé e Massimo Bizzocchi.

La naviga Daiana Darderi sarà sulla vettura insieme a Rachele Somaschini per un duo tutto al femminile; Stefano Valli correrà con l’aiuto del navigatore Andrea Agazzi.

Marcello Colombini e Marco Selva utilizzeranno una BMW M3 E30; il navigatore iscritto Scuderia Pietro Rossi assisterà durante la manifestazione il pilota italiano Stefano Camporesi. Presenti anche Davide Simoncini e Lorenzo Ercolani e Loris Baldacci e Stefano Magnani.



Alla partenza dal piazzale del Multieventi non mancheranno anche: Enrico Ercolani Volta con Luca Casadei (BMW 320 E21); Alessandro e Marco Terenzi (Ford Escort RS); Giovanni Muccioli - Enrico De Marini (BMW 320 E21); Francesco Nerobutto e Domenico Mularoni (Ford Escort RS); Michele Pelligrini - Riccardo Biordi (Lancia Delta INT 16V); Elia Pignani - Fabrizio Gorrieri (Peugeot 106 S16); Giuseppe Macina e Samanta Grossi (BMW M3 E36); Massimo Moroni con Marco Baldani (BMW 318IS); Luca Colombini e Valentina Pasini (Renault Clio Williams); Andrea Righi farà coppia con Elia Albani su Talbot Sumbeam TI. Infine il navigatore Fabio De Luca sarà impegnato con il pilota Alessandro Fedolfi.



Un totale di 29 equipaggi della Scuderia San Marino saranno presenti al Rallylegend e cercheranno di dare il massimo per tenere alti i colori della Società e della Repubblica in una gara così prestigiosa.



Nel fine settimana spazio anche ai kart con tre gare: a Franciacorta andrà in scena il Grand Final del Campionato Easykart e saranno presenti Alessandro Pedini Amati, categoria 125 BMB, e Lorenzo Leardini nella 60 Birel Art. Nicolas Tagliaferri sarà impegnato sul circuito di Pomposa nel Campionato Toscana Emilia-Romagna.