'Ti faccio diventare famoso', nuove assoluzioni per il bidello accusato di adescare minori

| 16:55 - 12 Ottobre 2022

Due assoluzioni perché il fatto non sussiste e due perché il fatto non costituisce reato: il 39enne bidello riminese, assolto pochi giorni fa dall'accusa di violenza sessuale nei confronti di un 17enne, per alcune effusioni scambiate con il ragazzino, era sul banco degli imputati con la moglie, accusato di quattro episodi di adescamento di minori. Oggi (mercoledì 12 ottobre) sono arrivate le assoluzioni. Rimane aperto il procedimento per violenza sessuale sempre per effusioni scambiate con un 14enne.



L'imputato, difeso dagli avvocati Massimiliano Orrù e Carlotta Venturi, era finito sotto indagine dopo che la madre di uno dei ragazzini aveva letto alcuni messaggi scambiati dal figlio con l'uomo.



Secondo quanto ricostruito nelle indagini, il 39enne avvicinava i ragazzini a eventi di cui erano protagonisti youtuber e influencer, promettendo di farli diventare famosi: diceva di essere inserito nel mondo dello spettacolo e di essere un esperto di montaggio video. Dopo averli conosciuti, iniziava a contattarli quotidianamente per chattare con loro. Anche la moglie si è ritrovata a processo, accusata di aver coperto il marito.