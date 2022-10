Rimini Calcio, come affrontarlo? La squadra di Gaburro cresce e ora c'è una formazione titolare

Sport

Rimini

| 16:07 - 12 Ottobre 2022

Il Rimini festeggia con i propri tifosi l'exploit di Gubbio (foto Rimini FC).



di Riccardo Giannini



La classifica, vista oggi, fa sognare. Rimini quinto con 13 punti, uno in più della Carrarese, a -1 dal Gubbio e a -2 dal tris di squadre in vetta: Reggiana, Siena e il sorprendente Fiorenzuola. Spiccano le difficoltà dell'Entella, comunque a 4 punti dalla vetta, e Cesena, che in questo momento è a -3 dal Rimini. Sottotono anche l'Ancona, mentre Antonioli sta provando a fare navigare l'Imolese in acque tranquille. La vittoria con la Recanatese di domenica, a firma De Feo, ex gioiello del Milan Primavera allenato da Inzaghi, è un risultato di grande significato. Per il resto, al di là del dibattito sulle tre favorite dei pronostici di inizio estate - Reggiana, Entella, Cesena - che non hanno fatto la differenza come preventivato, è un girone equilibrato, forse con punte più verso il basso che verso l'alto.



Il Rimini ha aperto la crisi dell'Entella, battendolo a domicilio, e potrebbe avere aperto la crisi del Gubbio. La squadra di Gaburro al Romeo Neri ha mostrato un volto autorevole e autoritario: pallino del gioco saldamente nelle mani, spinta offensiva dei terzini per creare superiorità, Vano che catalizza palloni e apre varchi nei fortini avversari. Difficile presentarsi al Neri per fare le barricate: esse sono destinate a cadere. La Vis Pesaro domenica affronterà i biancorossi a viso aperto, conoscendo mister Sassarini. Ma attaccare a testa bassa senza adeguati valori tecnici, significa venire poi imprigionati dall'ottimo giro palla biancorosso; oppure, ancor peggio, lasciare campo alle ripartenze letali di Santini e compagni, quelle che hanno fatto barcollare e crollare l'Entella. A Gubbio però il Rimini ha travolto l'avversario giocando in maniera aggressiva e offensiva, poi ha difeso il vantaggio, dimostrando di aver imparato, rispetto alla Serie D, a soffrire e a portare a casa i punti pesanti anche chiudendosi in difesa.



Il Rimini in questo primo scorcio di stagione ha sofferto il pressing alto del Cesena, la fisicità unita a buona qualità della Lucchese. Ma nel primo caso quanto ha influito la pressione psicologica del derby alla prima di campionato casalinga? E nel secondo caso, quanto ha pesato la giornata storta di Vano, annullato da Tiritiello? Non è stato forse Vano il grimaldello della difesa del Gubbio, sul secondo gol? Quanto ha pesato a Lucca l'assenza di Tonelli, che finché la condizione atletica lo sorregge, insegna calcio a molti dirimpettai di centrocampo? Oppure è semplicemente un discorso di continuità, di un campionato in cui imprevedibilmente la caduta arriva in momenti inaspettati?



Per quest'ultimo punto, Gaburro sembra aver individuato la formazione titolare, condizione imprescindibile per trovare questa continuità di gioco e di risultati, mentre la panchina è comunque ricca e assortita. Le armi sono affilate con cura e c'è fiducia. Tra gli avversari il nome Rimini torna a incutere timore. Questa è già una prima vittoria.