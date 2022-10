Volley B, PromoPharma con la Spezzanese

Sport

Repubblica San Marino

| 15:12 - 12 Ottobre 2022

Per la PromoPharma San Marino, l’esordio positivo contro il Viadana è un buon viatico per affrontare la trasferta di Fiorano Modenese con la Spezzanese. Ad attendere i titani c’è la Planet Group di coach Daniele Paolini che ha vinto al tie-break la prima di campionato in trasferta di Padova. Arbitrano Flavia Ravaioli (1° arbitro) e Ciro Tramontano (2°).

“E’ una società che fa le cose bene e per quest’anno ha messo insieme un buon roster con un mix di giovani e meno giovani che un po’ assomiglia al nostro. – Analizza coach Stefano Mascetti. -. Il palleggiatore è Bonavita, l’anno scorso a Mirandola, team con il quale ha vinto il campionato di serie B. Poi c’è Pramarzoni che è una banda molto forte. A tutt’oggi, tutti i miei giocatori sono a disposizione. Cercheremo di giocare la nostra pallavolo, dettando noi il ritmo della partita. Certo che se per il Viadana potevamo essere una sorpresa, non lo saremo per la Spezzanese che il nostro primo match l’ha sicuramente visionato. Poi è la prima trasferta di campionato, con tutte le incognite del caso”.



Classifica. Gabbiano Mantova 3, Volley Montichiari 3, PromoPharma 3, Arredopark Villafranca 3, Kema Remedello 3, Querzoli Forlì 3, Planet Group Spezzanese 2, Kioene Padova 1, Ama San Martino in Rio 0, Pluvitec Legnago 0, Sab Group Rubicone 0, Viadana Volley 0, Kerakoll Sassuolo 0, Pietro Pezzi Ravenna 0.



Prossima partita. Planet Group Spezzanese - PromoPharma, sabato 15 ottobre ore 18 a Fiorano Modenese.



Serie D femminile La Titan Services, che ha perso nella prima di campionato a Coriano, tenterà di rifarsi nella partita con l’Idea Volley Santarcangelo ma dovrà aspettare mercoledì 19 ottobre per giocare perché il Pala Casadei sabato 15 ottobre sarà indisponibile.

“L’Idea Volley è una squadra che un po’ conosciamo per averla affrontata in amichevole precampionato. - ragiona coach Wilson Renzi. – La partita dovrebbe essere alla nostra portata ma dobbiamo limitare gli errori e difendere di più rispetto a quanto fatto contro Coriano. Abbiamo ancora problemi di formazione perché non potrà ancora giocare la palleggiatrice Elisa Bernardi che è ancora infortunata ed è in forte dubbio anche la schiacciatrice Veronica Renzi che soffre del riacutizzarsi di un dolore a un ginocchio. Un’altra schiacciatrice, Anna Rossi è out per malattia. Insomma, non siamo messe benissimo ma siamo a casa nostra e dobbiamo provare a giocarcela”.



Classifica. Portuali Ravenna 3, Longiano Volley 3, Figurella Rimini 3, Fulgur Bagnacavallo 3, Junior Coriano 3, Stella Rimini 0, Fenix Faenza 0, Teodora Ravenna 0, Titan Services 0, Idea Volley Santarcangelo 0, Unica Volley 0, Forlì 0, Viserba Volley 0.



Prossima partita. Titan Services San Marino – Idea Volley Santarcangelo mercoledì 19 ottobre ore 20.45 a Serravalle.