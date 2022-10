Santarcangelo, proseguono i lavori alla succursale Saffi della scuola media

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:59 - 12 Ottobre 2022



Il progetto di ristrutturazione con adeguamento sismico alla palazzina A della succursale Saffi (scuola media Franchini), a Santarcangelo, prosegue con il montaggio del telaio antisismico esterno, avviato nei giorni scorsi. Con il completamento di quest’opera si concluderà la fase dei lavori esterni sulla struttura, mentre quelli relativi all’interno si svolgeranno nell’estate del 2023.



La struttura in acciaio e calcestruzzo, in particolare, è composta esternamente da un’intelaiatura di travi e controventi metallici e da cinque elementi in cemento armato. All’interno dell’edificio, invece, saranno realizzate tre strutture reticolari piane collocate ai vari livelli dei sottotetti.



L’intervento, dal costo di 720mila euro, realizzato anche grazie a un contributo del Miur di mezzo milione di euro, ha una doppia valenza. Per quanto riguarda la struttura consente l’adeguamento sismico dell’edificio, mentre dal punto di vista architettonico realizza un connubio tra esistente e nuovo, garantendo standard di sicurezza aggiornati e integrando le opere in corso di realizzazione con il contesto precedente.



Il polo scolastico di via Galileo Galilei, realizzato nel 1957, è composto da tre corpi di fabbrica: due edifici perfettamente speculari, la palazzina A situata più a nord e la palazzina B, oltre al blocco centrale in cui è collocata la palestra scolastica, oggetto di un recente intervento di miglioramento sismico compreso il completo rifacimento della pavimentazione e della copertura con travi in legno a vista, dal costo complessivo di 400mila euro interamente finanziato dalla Regione.



Proseguono, nel frattempo, anche i lavori alla scuola di Canonica, dove nei giorni scorsi è stata completata la struttura portante: tra le prossime opere in programma, il montaggio dei pannelli isolanti e la realizzazione degli impianti.



“L’intervento alla succursale Saffi rappresenta un passaggio importante nella riqualificazione e messa in sicurezza dal punto di vista sismico dell’intero plesso – dichiara la vice sindaca e assessore ai lavori pubblici, Pamela Fussi – dopo l’intervento sulla palestra e quello sulla palazzina B, che verrà avviato nel prossimo anno. Insieme ai lavori per la scuola dell’infanzia di Canonica, che proseguono come da programma, questo intervento dimostra una volta di più l’attenzione dell’Amministrazione comunale per gli edifici scolastici, oggetto negli ultimi anni di numerosi lavori di miglioramento sismico, riqualificazione interna ed esterna”.