VisitRimini e Comune uniti con gli alberghi per promuovere il lato storico-artistico della città

| 14:49 - 12 Ottobre 2022

Rimini Fiera.

Con il TTG - Travel Experience 2022, in programma dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Rimini, prende il via la campagna di promozione di Rimini città d’arte e cultura.

Che Rimini sia da sempre una città di cultura e che, in particolare in questi ultimi anni abbia ulteriormente valorizzato questa sua vocazione non ci sono dubbi. Rimini è cambiata molto: il Parco del Mare, la Piazza sull’acqua, il Museo Fellini, il PART, la riqualificazione del centro che, grazie alla sua antica storia, mantiene evidenti testimonianze di tutte le epoche, a partire dagli antichi Romani. È per questo che VisitRimini, in collaborazione con i Musei di Rimini e gli alberghi, lancia, una campagna di promozione di Rimini città d’arte e cultura, che origina dalla possibilità di acquistare i biglietti dei Musei direttamente dalla piattaforma www.visitrimini.com e, per il suo tramite, dai siti degli hotel. Questo modo sinergico di fare squadra, coordinando le azioni tra pubblico e privato, quindi, dà il via ad una campagna sotto i migliori auspici.

L’obiettivo è quello di posizionare Rimini nel circuito delle città d’arte italiane. Già oggi non sono pochi i turisti in visita al centro storico e ai suoi musei. La campagna intende sviluppare questo flusso attraverso un’azione di branding e di promozione di pacchetti turistici. Il target è il turista italiano che apprezza l’arte e la cultura, che conduce una vita attenta alla qualità, al rispetto della natura, al benessere psicofisico. Coppie, famiglie, amici con buona capacità di spesa, che usano trascorrere alcuni short break durante l’anno in città italiane vicine, per scoprirne i tesori.

La campagna, che sarà lanciata al TTG, si articolerà in numerose azioni: social media, email marketing, ufficio stampa, Google AdWords, partnership con le associazioni di appassionati d’arte, pubblicità online sulle riviste specializzate. Inoltre sia VisitRimini sia gli alberghi aderenti, promuoveranno i pacchetti vacanza includendo i biglietti dei Musei sui propri siti e procederanno con una campagna informativa presso i propri clienti.

Le offerte di vacanza si concentrano nei weekend autunnali (da una a tre notti) e includono l’ingresso ai musei, combinato con le esperienze che raccontano come vivere una vacanza arricchente e rigenerante al tempo stesso: visite guidate alla città, cucina tipica, degustazioni di vino e olio, tour in bicicletta, visite ai borghi delle colline, attività fisica in spiaggia e al Parco del mare.