"Festa della Storia", una conferenza sulla Pieve di Verucchio con materiali e scritti inediti

Eventi

Verucchio

| 14:21 - 12 Ottobre 2022

Municipio di Verucchio.

Una serata speciale in cui saranno svelate cose mai viste su uno dei simboli di Verucchio.

Nell’ambito dell’ottava 'Festa della Storia', venerdì 14 ottobre alle 21 la sala consigliare del

municipio ospiterà infatti una conferenza pubblica dal titolo “La pieve di san Martino di

Verucchio. Storia della più antica chiesa del territorio” organizzata dall’archivio storico comunale. Interverranno, presentando studi e materiali inediti, Cristina Giovagnetti, archeologa e direttrice del Museo Civico di Verucchio, l’architetto Maria Giovanna Giuccioli, l’assessora alla cultura Linda Piva e Lisetta Bernardi, direttrice dell’Archivio storico e della biblioteca comunale di Verucchio.

In prestito speciale per l’occasione, saranno esposti al pubblico durante la serata gli antichi libri dei battesimi, dei matrimoni e gli Stati d’Anime della pieve di San Martino, oltre a un libro delle visite pastorali del secolo XVI con un disegno manoscritto della pieve, provenienti dall’archivio della Collegiata di San Martino e dall’Archivio storico diocesano di Rimini, che si ringraziano sentitamente per la gradita e fattiva collaborazione. Ingresso libero.