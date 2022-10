Danze latino americane, terzo posto prestigioso per i riminesi Cavallo e Polini

Sport

Si sono trasferiti da ormai due anni a Rimini e ballano insieme da 10 anni. Giovanni Cavallo e Maldivia Polini sono atleti della Nazionale Italiana e Finalisti ai campionati del Mondo ed europei. Rappresentano l’Italia nel mondo nelle danze latino americane e hanno aperto due sedi in Romagna per divulgare il ballo di coppia e la danza sportiva: una a Santarcangelo e un altra a San Mauro Pascoli.

Questo fine settimana (6-9 ottobre) a Koper (Slovenia) si è tenuta la gara di danza sportiva “International Championship 2022”. Presenti in pista 1100 coppie nelle diverse categorie e discipline provenienti da 56 differenti nazioni. Sabato sera nella categoria più importante dell’evento, quella dei Professionisti di danze latino americane, la coppia formata da Giovanni Cavallo e Maldivia Polini sono saliti sui gradini più alti della competizione. Una fantastica Performance che ha fatto loro ottenere in tutti e cinque i balli presentati il 3° posto, portando così a casa una prestigiosa medaglia di bronzo. Sul gradini più alto la coppia Moldava Goffredo Matus. "Ballare in questi eventi è fantastico, una gara che da valore all’arte della Danza Sportiva e a noi Ballerini" racconta Maldivia Polini.