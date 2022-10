Rimini, il filosofo Fusaro sul palco con il cantante e pianista Raffaello Bellavista

Eventi

Rimini

| 14:12 - 12 Ottobre 2022

Diego Fusaro e Raffaello Bellavista.



Sale l’attesa per l’evento di sabato prossimo (15 ottobre) a Rimini dove - nella Sala del Giudizio nel Museo della città di Rimini al civico 1 di via Luigi Tonini - il cantante lirico, pianista e compositore Raffaello Bellavista (insignito venerdì con il Premio “Eccellenza Italiana 2022”) si esibirà in coppia con il celebre filosofo Diego Fusaro (inizio spettacolo ore 21, ingresso ad offerta libera, prenotazioni al 3779887578).



Sul palco un filosofo pungente e dinamico che disintegra lo stereotipo dello studioso piegato sui libri, presentandosi in televisione, sui social, su Internet senza dimenticare però le aule universitarie.



Per rendere ancora più gagliarda la serata non mancheranno le dirompenti incursioni musicali del pianista-baritono Raffaello Bellavista, altro personaggio eversivo della scena artistica e culturale italiana reduce dai concerti-eventi con Andrea Mingardi e con Morgan con cui duetterà in un nuovo evento il prossimo 29 ottobre al teatro degli Atti di Rimini.

Bellavista, per l’occasione, canterà ed eseguirà al pianoforte alcune composizioni inedite che spaziano dalla musica minimale al pop raffinato, dal crossover a nuance jazz.