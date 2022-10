Incendio sul terrazzo, padrone di casa interviene con l'estintore ma ha un malore

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 13:16 - 12 Ottobre 2022

Foto di repertorio.



I motori dei condizionatori posti sul balcone prendono fuoco e provocano un incendio: è quanto avvenuto ieri sera (martedì 11 ottobre), intorno alle 20.50, sul terrazzo al primo piano di una palazzina, in via Romagnoli a Rimini. Il fumo ha provocato danni alle pareti degli appartamenti posti al secondo e terzo piano, le fiamme hanno interessato l'impianto elettrico, ma non solo: parti di materiale posto sul balcone, incendiati, sono caduti su un'automobile parcheggiata, danneggiandola. Nella concitazione, prima dell'intervento dei Vigili del Fuoco, l'uomo residente nell'appartamento sul cui terrazzo è scoppiato l'incendio, ha cercato di spegnerlo usando un estintore, finendo però per respirare il fumo e accusare un malore: il personale del 118 lo ha trasportato in ospedale.