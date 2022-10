Rimini, c'è il bando per il nuovo parcheggio interrato al servizio del Parco del Mare sud

Attualità

Rimini

| 12:58 - 12 Ottobre 2022

Avanza l’iter per la realizzazione del nuovo parcheggio interrato “Tripoli”, infrastruttura strategica per aumentare gli spazi di sosta del Parco del Mare di Rimini sud.



É stato infatti pubblicato questa mattina (mercoledì 12 ottobre) il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, una gara d’appalto che prevede un investimento di circa 12,6 milioni di euro, il cui termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione è fissato il 21 novembre 2022.



Il progetto, approvato in linea definitiva il mese scorso dalla giunta, prevede un totale di 373 posti complessivi, "completati da un innovativo progetto di arredo urbano e un' ampia area di sosta per motorini", evidenzia l'amministrazione comunale.



L’infrastruttura sorgerà sul sedime di piazzale Marvelli, già oggi allestito in via temporanea per la sosta e sarà sviluppato su due livelli interrati per una capienza di 330 posti auto. A questi si aggiungeranno ulteriori 43 stalli realizzati sul piano stradale (di cui parte dedicati anche alla ricarica di auto elettriche e per portatori di handicap), per un’offerta di sosta complessiva di 373 posti.



In parallelo l’amministrazione sta procedendo con la progettazione dell’allestimento di tutta la piazza, al centro di un innovativo progetto di arredo urbano che oltre a permettere l’integrazione dell’opera con le linee architettoniche e paesaggistiche del Parco del Mare, permetterà di ottimizzare la funzionalità dell’infrastruttura, attraverso la realizzazione di un ampio spazio dedicato alla sosta delle moto e garantendo continuità ai percorsi pedonali e ciclabili già realizzati. "Un modo quindi per rispondere alle esigenze di accessibilità alla fascia turistica, creando continuità con la riqualificazione urbana e ambientale del Parco del Mare", chiosa l'amministrazione comunale.